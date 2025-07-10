Pasifik Eurasia ve China Railway’in yaptıkları anlaşmanın ilk trenleri Chonging ve Chengdu’dan yola çıktı

3.500 km yol katettikten sonra Orta Asya, Hazar geçişi ve Türkiye üzerinden Avrupa’ya ulaşacak.

"Orta Koridor artık bir fikir değil, adım adım gerçek bir koridor oluyor"

Pasifik Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Erdoğan, törenlerin ardından yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Bugün Çin’in en güçlü üretim ve lojistik merkezlerinden Chongqing ve Chengdu’dan Türkiye’ye birer tren uğurladık. Bu trenler yalnızca konteyner değil; aynı zamanda vizyon, güven, strateji ve ortak gelecek taşıyor. Pasifik Eurasia olarak Çin ile Avrupa arasındaki lojistik akışın, Türkiye merkezli olmasına liderlik ediyoruz. Orta Koridor artık bir fikir değil. Adım adım gerçek bir koridor oluyor.”

"Küresel Ulaştırma Koridorları Forumu’nda China Railway ile sözleşmelerimizi imzaladık"

China Railway ile uzun süren görüşmeler sonucunda önce deneme trenlerinin başladığını ardından sözleşmelerin imzalandığını belirten Fatih Erdoğan “Uzun süre Çinli muhataplarımıza Orta Koridor’un hak ettiği potansiyeline kavuşabilmesi için taşımaların Türkiye üzerinden organize edilmesi gerektiğini anlattık ve gelip Türkiye’nin altyapısını görmelerini sağladık. Ardından geçtiğimiz mayıs ayında Ulaştırma Bakanlığımızla Çin’e ziyaret düzenledik ve bu seyahatte oldukça verimli görüşmeler gerçekleştirdik. Deneme taşımalarının başarılı bir şekilde gerçekleşmesinin ardından da haziran ayı sonunda İstanbul’da Ulaştırma Bakanlığımız tarafından düzenlenen ve bizim de Pasifik Holding olarak ana sponsor olduğumuz Küresel Ulaştırma Koridorları Forumu’nda China Railway ile sözleşmelerimizi imzaladık. Bugün bu iki trenle başlayan yeni süreç bu uzun çalışmanın bir sonucu ve karşılıklı olarak belirlediğimiz ilk hedefimiz olan yılda 1.000 tren hedefine hızla ilerlemek adına atılmış ilk adımdır. Bu başlangıç İstanbul’da gerçekleşen ve dünya çapında büyük ses getiren forumun da bir çıktısıdır aynı zamanda. Ülkemize, ekonomimize, Türkiye’nin uluslararası arenada yeni bir lojistik güç merkezi olma vizyonuna da büyük katkılar sağlayacak bu başlangıcın tüm taraflara hayırlar getirmesini diliyorum” diyerek sözlerini tamamladı.

Pasifik Holding bünyesindeki Pasifik Eurasia, Çin ile Türkiye arasında bugüne kadar birçok başarılı tren operasyonuna imza attı. 9 Temmuz 2025 tarihli Chongqing ve Chengdu törenleri ise, bu iş birliklerinin yeni bir kurumsal eşik kazandığını ve Çin’in iç bölgelerinden Türkiye’ye doğrudan uzanan demiryolu hatlarının artık kalıcı bir entegrasyon modeline dönüştüğünü gösteriyor.

Bu hat sayesinde taşımacılıkta maliyet ve süre avantajı sağlanırken, bölgesel entegrasyon da güçleniyor. Türkiye ile Çin arasında yürütülen bu stratejik birliktelik, aynı zamanda Orta Koridor’un jeoekonomik vizyonuna da yön veriyor.