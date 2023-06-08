Pasifik Eurasia’dan 850 milyon TL’lik halka arz büyüklüğü

Pasifik Eurasia paylarının halka arzına ilişkin talep toplama işlemleri, 6-7 Haziran 2023 tarihlerinde gerçekleşti.

Halk Yatırım konsorsiyum liderliğinde ‘Sabit Fiyatla Talep Toplama’ yöntemiyle gerçekleşen halka arzda, birim fiyat 25 TL olarak açıklanırken halka arz edilen 34 milyon TL nominal değerli payların satışı gerçekleştirildi. Böylece Pasifik Euraisa’nın halka arz büyüklüğü 850 milyon lira oldu.

Halka arzda, yurt içi bireysel yatırımcılara nihai tahsisat tutarının yaklaşık 2,3 katı, yurt içi kurumsal yatırımcılara ise yaklaşık 3,4 katı oranında talep geldi.