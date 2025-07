Pasifik Eurasia’dan Orta Koridor için dört stratejik imza

T.C. Ulaştırma Bakanlığı tarafından 27 – 29 Haziran tarihlerinde İstanbul’da düzenlenen Küresel Ulaştırma Koridorları Forumu'na ana sponsor olan Pasifik Holding, 70 ülkeden temsilcinin bir araya geldiği organizasyonda küresel lojistik vizyonunu ve Türkiye’nin bölgesel gücü kapsamında yükselen konumunu uluslararası platformda güçlü bir şekilde temsil etmeye devam etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın cuma günü (27 Haziran 2025) açılışını gerçekleştirdiği Küresel Ulaştırma Koridorları Forumu, Çin-Türkiye-Avrupa arasında gelişen demiryolu taşımalarında Orta Koridorun payının artmasına yönelik önemli iş birliklerinin hayata geçirilmesine de sahne oldu. Pasifik Holding’in lojistik sektöründeki iştiraki Pasifik Eurasia da Küresel Ulaştırma Koridorları Forumu kapsamında önemli iş birliklerine imza atarak, Orta Koridor’un en güçlü oyuncusu olacağını ortaya koydu. Forum kapsamında gerçekleşen imza törenlerinde taraflar, Orta Koridorun sunduğu lojistik avantajlara dikkat çekti.

Orta Koridorun hem hacmi hem de hizmet kalitesi artacak

Çin’in demiryolu lojistiğinin en üst kurumu olan China Railway'in iştiraki China Railway Container Transport Corporation Ltd. (CRCT) ve Pasifik Eurasia Lojistik Dış Ticaret A.Ş. arasında imzalanan ‘Orta Koridor Demiryolu Yük Taşımacılığı Stratejik İş Birliği ve İş Geliştirme Sözleşmesi’ kapsamında her iki şirket Orta Koridor uluslararası demiryolu yük taşımacılığı hacminin ve hizmet kalitesinin arttırılmasına yönelik yatırımlar ve iş geliştirme faaliyetlerinin esaslarını birlikte belirleme kararı aldı.

Pasifik Eurasia’nın iştiraki olan Pasifik Global Lojistik A.Ş. ile Yuxinou (Chongqing) Logistics Co. Ltd. ve Eurasia Link Holdings Limited arasında imzalanan bir diğer önemli iş birliği kapsamında ise ‘Orta Koridor Uluslararası Tedarik Merkezi Kurulmasına İlişkin Çerçeve Anlaşması’ imzalandı. Söz konusu iş birliği, bölge ve güzergâh üzerindeki ülkelerin ekonomik büyümelerine destek olurken, ‘Orta Koridor Uluslararası Tedarik Zinciri’nin tüm halkalarında stratejik iş birliği ve ortak hareket esaslarını içeren kapsamlı bir çerçeve sunuyor.

Pasifik Eurasia Lojistik Dış Ticaret A.Ş. ile Malezya merkezli Mutiara Perlis SDN BHD arasında imzalanan iyi niyet anlaşması ise Güneydoğu Asya ile Orta Koridor üzerinden Avrupa’ya uzanan lojistik entegrasyonun güçlendirilmesini hedefliyor. Anlaşma kapsamında, Malezya, Endonezya, Laos, Singapur, Tayland ve çevre ülkelerden Çin’e, Türkiye’ye ve Avrupa’ya yapılacak yük taşımalarında iş birliği yapılması planlanıyor.

Pasifik Global Lojistik A.Ş., Schenzen Neptune Logistics Co. Ltd. ve Sinotrans Southern China Co. Ltd. arasında imzalanan niyet mektubu ise tarafların uluslararası demiryolu yük taşımacılığı alanında karşılıklı iş birliği yapmasını, ortak iş geliştirme fırsatlarının değerlendirilmesini ve yeni projelerin araştırılmasını öngörüyor. Bu kapsamda taraflar, uzun vadeli stratejik iş birliklerinin temellerini atmayı hedefliyor.

Orta Koridor Güney Asya’ya kadar uzanacak

Pasifik Eurasia Yönetim Kurulu Başkanı F. Nusret Dur, imzalanan anlaşma ve sözleşmelerin Orta Koridorun taşıma hacimlerinin artırılması ve sürdürülebilirliği için stratejik değere sahip olduğunu söyledi. CRCT ile yapılan sözleşmenin öneminin altını çizen Dur, “China Railway Container Transport Corporation Ltd. (CRCT), Çin’in demiryolu lojistiğinin en üst kurumu olan China Railway'in iştiraki olup, 1 milyon TEU konteyner hacmi ile 2024 yılında Çin’den Avrupa varışlı blok

trenlerinde toplam 19.392 sefer gerçekleştirdi ve bu trenlerle 2.077.216 TEU yük taşıyan devlete bağlı büyük bir konteyner taşımacılığı şirketidir. Bu sayede hem yurt içinde hem uluslararası lojistikte önemli bir güç konumundadır” dedi.

Malezya merkezli Mutiara Perlis SDN BHD ile imzalanan anlaşmaya da dikkat çeken Dur, Mutiara Perlis SDN BHD ile stratejik iş birliği ve demiryolu taşımacılığı, terminal hizmetleri ve entegre lojistik hizmetleri alanlarında iş birliği sözleşmesi imzaladıklarını hatırlatarak, şunları söyledi: “Türkiye'nin lojistik merkez gerçeğinden yola çıkarak; Malezya, Endonezya, Tayland, Laos, Singapur ve çevre ülkelerden Çin’e, Orta Koridor üzerinden Türkiye’ye ve Avrupa varışlı ve tersi yönlü multimodal demiryolu taşımacılığı gerçekleştirilmesini ve transit sürenin iyileştirilmesini hedefliyoruz. Bu iş birliği, ekipman yönetimi alanında ortak operasyonel çözümler geliştirilmesine olanak tanıyacak. Böylece Güneydoğu Asya ile Orta Koridor üzerinden Avrupa’ya uzanan hedefimiz doğrultusunda, lojistik entegrasyonu güçlendirmeyi amaçlayan iş birliklerini hayata geçireceğiz.”

Orta Koridorun gerçek potansiyeline ulaşması için çalışmalar yürütüyoruz

Pasifik Eurasia’nın Orta Koridor üzerinde ana oyuncu olma hedefi çerçevesinde çalışmalarını sürdürdüğüne dikkat çeken Dur, “Orta Koridor hem mevcut jeopolitik konjonktür hem de yapısal gerçeklik açısından bölgesel bir geçiş hattı olmanın ötesinde, ticari akışın gerçek bir koridoru olma stratejisine dönüşmektedir. Türkiye, bu koridorun kilit ülkesi olarak lojistik, enerji, dijitalleşme ve sürdürülebilirlik alanlarında kritik avantajlara sahiptir. Biz de Pasifik Eurasia olarak bu koridorun gelişmesi ve gerçek potansiyeline ulaşması için ulusal ve uluslararası bazda çalışmalar yürütüyor ve önemli anlaşmalara imza atıyoruz. Yapılan bu anlaşmaların da bir sonucu olarak yakın gelecekte Orta Koridorun, Çin ile Avrupa arasında gelişen demiryolu taşımalarında payını artıracağına inanıyoruz” diye konuştu.