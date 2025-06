Pasifik Holding Galatasaray Futbol A Takımı’na forma göğüs sponsoru oldu

Ali Sami Yen Spor Kompleksi Rams Park’ta bugün (19 Haziran 2025, Perşembe) düzenlenen ve Pasifik Holding ve Galatasaray Spor Kulübü arasındaki anlaşmanın imzalandığı basın toplantısına Pasifik Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Erdoğan, Pasifik Holding Genel Müdürü A. Cemail Batuk, Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Aydın Özbek ve Sportif A.Ş. Başkan Vekili Abdullah Kavukcu’nun yanı sıra Pasifik Holding yöneticileri ve Galatasaray Spor Kulübü yöneticileri katıldı. Pasifik Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Erdoğan, Pasifik Holding’in 55 şirketi ile Türkiye ekonomisine her anlamda hizmet eden bir holding olduğunu ifade ederek, “Özgün, farklı bir holding yapılanmamız var. Geçen yıl imza törenimizde gayrimenkul markamız Next Level üzerinde çok durmuştuk Başkan da çok sevmişti bu mottoyu. Bizim bu markamıza Next Level ismini verme amacımız projelerimizin bulundukları bölgelerde hep bir sonraki seviyeyi hedeflemesi ile ilişkili. Aynı şekilde Galatasaray'ın Türk futbolunda her zaman bir sonraki seviyeyi yakalayan kulüp olması, bu başarıların birbiriyle örtüşmesi anlamında çok bizi heyecanlandırmıştı. Hakikaten bu beşinci yıldızı takarak, tekrar şampiyonluğu elde ederek kulübümüzün başarmış olması ‘Next Level tam olarak bu’ dedirttiriyor” diye konuştu.

Galatasaray’ın başarısını taçlandırmak istedik

Pasifik GYO’nun önemli bir gayrimenkul şirketi olduğunu hatırlatan Erdoğan, şunları söyledi: “Teknolojide ve lojistikte de ülkemize hizmet eden işler yapıyoruz. Lojistik tarafında bu son dönemlerin çok konuşulan konuları, ticaret koridorları konularında önemli hizmetler sunuyoruz. Orta koridorun ana oyuncusu olma hedefiyle hareket eden bir şirket Pasifik ve Türkiye'nin dünya üzerinde uluslararası lojistikte söz sahibi ülke olma vizyonuna katkı sağlamaya çalışıyoruz. Diğer taraftan teknoloji şirketimizle ülkemizin ekonomisine birçok alanda fayda sağlarken özellikle savunma sanayi teknolojilerine yaptığımız yatırımlarla ülkemizin savunmasının güçlenmesine önemli katkılarda bulunuyoruz.”

Pasifik Holding olarak ticaretin yanı sıra, sosyal sorumluluk içeren işler yaptıklarını anlatan Erdoğan, “Spora destek olmayı da bir sosyal sorumluluk olarak görüyoruz. Bu anlamda ülkemizin en güzide kulübü, futbolda her zaman Next Levelları başarmış olan Galatasaray’ımıza hizmet etmekten, ona destek olmaktan büyük onur duyduk. Geçen yıl şampiyonluğu yakaladık. Bu başarıyı bu sene de göğüs sponsorluğuna çevirerek biraz daha da taçlandırmak istedik” dedi.

Pasifik Holding Genel Müdürü A. Cemail Batuk da 2024-2025 sezonunda Galatasaray Futbol A Takımı formasına sırt sponsoru olduklarını hatırlatarak, “Sezonun sonunda takımımız 25’inci şampiyonluğa ve Türkiye’nin ilk ve tek beş yıldızlı takımı olma başarısını elde etti. Bu büyük başarıda forma göğüs sponsoru olarak Galatasaray’ın yanında olmaktan gurur duyuyoruz” dedi.

Sponsorluk Galatasaray’a olan güvenin önemli bir göstergesi

Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Aydın Özbek ise basın toplantısında yaptığı konuşmada, “Pasifik Holding ülkemizde birçok alanda vizyoner yatırımlar yapan önde gelen holdinglerinden biri. Geçen sene forma sırt sponsoru olarak bizim yanımızda yer almışlardı. Şimdi de bütçeyi katlayarak göğüs sponsorumuz oldular. Galatasaray markasıyla yepyeni başarıları hep birlikte yaşamak için yanımızda oldukları için teşekkürlerimi sunuyorum” diye konuştu.

Söz konusu sponsorluğun geçen sene sırt ile başlayıp bu sene göğüs sponsorluğu ile devam etmesinin sürdürülebilir başarı anlamında Galatasaray'a olan güvenin önemli bir göstergesi olduğunu ifade eden Özbek, Galatasaray markasının benzersiz taraftarıyla, pozitif imajıyla ve büyüyen başarılarıyla kendisiyle aynı vizyona sahip markalarla birlikte yol almaya devam edeceğini ifade etti.

Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Abdullah Kavukcu ise, Pasifik Holding’in çok başarılı işlere imza attığını hatırlatarak, önümüzdeki dönemde birlikte farklı projeler geliştireceklerini söyledi.