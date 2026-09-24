Pasifik Holding’in şirketi Aden Pellet’ten Giresun’da rekor ihracat

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Pasifik Holding’in yenilenebilir enerji alanındaki yatırımlarından Aden Pellet, yerel kaynaklardan ürettiği katma değerli ürünleri uluslararası pazarlara taşımaya devam ediyor. Giresun’daki tesisinde Green Planet markasıyla üretim gerçekleştiren şirket, son ihracat operasyonunda her biri yaklaşık 27 ton ürün taşıyan 125 konteyneri Avrupa pazarına gönderdi.

Her biri 15 kilogramlık toplam 225 bin paketten oluşan sevkiyat, Giresun Limanı’ndan tek seferde gerçekleştirilen en yüksek tonajlı ihracat oldu. Sevkiyat kapsamında Green Planet markalı odun peletleri, İtalya ve Slovenya başta olmak üzere Avrupa’nın farklı pazarlarına gönderildi.

Giresun’un Espiye ilçesindeki tesisinde üretim yapan Aden Pellet, Karadeniz Bölgesi’nden temin ettiği hammaddeleri uluslararası pazarlara yönelik katma değerli ürünlere dönüştürüyor. Şirket, bu sevkiyatla üretim ve ihracat kapasitesini Avrupa pazarında değerlendirme hedefinde yeni bir adım attı.

"Yerel kaynaklarımızı dünyada katma değere dönüştürüyoruz"

Gerçekleştirilen ihracata ilişkin değerlendirmede bulunan Aden Pellet Genel Müdürü Ozan Erbaş, şunları söyledi:

“Giresun’dan gerçekleştirdiğimiz 125 konteynerlik sevkiyat hem üretim gücümüz hem de uluslararası pazarlardaki büyüme hedeflerimiz açısından önemli bir adım. Biz Aden Pellet olarak Türkiye’nin yerel kaynaklarını yüksek standartlarda işleyerek dünya pazarlarında rekabet edebilen katma değerli ürünlere dönüştürüyoruz. Bugün Green Planet markamızla Avrupa’nın önemli pazarlarına ulaşırken, ülkemizin yenilenebilir enerji alanındaki üretim ve ihracat potansiyeline de katkı sağlıyoruz. Hedefimiz, ihracat ağımızı genişleterek Türkiye’nin pelet üretiminde uluslararası pazarlardaki konumunu güçlendirmek.”

Büyüme stratejilerinin temel unsurlarından birinin sürdürülebilirlik olduğunu vurgulayan Erbaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Sürdürülebilirliği yalnızca ürettiğimiz ürünün niteliğiyle sınırlı görmüyoruz. Hammadde tedarikinden üretime, enerji kullanımından tesis içi lojistiğe kadar tüm süreçlerimizi bu anlayışla yönetiyoruz. Üretim süreçlerinde çevresel etkileri azaltmayı hedefleyen Aden Pellet, tesisinin elektrik ihtiyacında güneş enerjisinden yararlanırken fabrika içi lojistik operasyonlarında elektrikli araçlar kullanıyor. Amacımız, üretim ve ihracat kapasitemizi artırırken çevresel sorumluluğu gözeten, bölgesel ekonomiye ve Türkiye’nin dış ticaretine kalıcı değer yaratan bir büyüme modeli oluşturmak.”

Yerel kaynaklardan dünya standartlarında üretim

Aden Pellet, Aralık 2024’te Giresun’un Espiye ilçesinde üretime başlayan tesisinde Green Planet markalı odun peletleri üretiyor. 25 bin metrekarelik alan üzerine kurulu 9 bin metrekarelik tesis, yıllık 40 bin ton ve saatlik 6 ton üretim kapasitesine sahip. Ürünlerini ENplus A1 kalite sertifikasıyla uluslararası pazarlara sunan Aden Pellet, Türkiye’de yalnızca pelet üretimine odaklanan ender şirketlerden biri olarak faaliyet gösteriyor.

Karadeniz Bölgesi’ndeki yerel hammadde kaynaklarını modern üretim teknolojileriyle işleyen Aden Pellet, orman ürünleri atıkları ve talaş gibi kaynakları yeniden ekonomiye kazandırarak fosil yakıtlara alternatif, yenilenebilir bir enerji kaynağı üretiyor. Hammadde tedarikinde sürdürülebilir orman yönetimini esas alan şirket, buna uyum sağlayan tedarikçi ve kaynaklarla çalışıyor.

Üretim süreçlerinde çevresel etkileri azaltmayı hedefleyen Aden Pellet, tesisinin elektrik ihtiyacında güneş enerjisinden yararlanırken fabrika içi lojistik operasyonlarında elektrikli araçlar kullanıyor. Giresun Limanı’na yalnızca 37 kilometre mesafede bulunan tesis, stratejik konumuyla uluslararası pazarlara erişimde önemli bir lojistik avantaj da sağlıyor.

Pasifik Holding’in yerel kaynakları ekonomiye kazandırma ve katma değerli üretimi destekleme vizyonu doğrultusunda faaliyetlerini sürdüren Aden Pellet, Green Planet markasıyla Avrupa pazarlarındaki varlığını güçlendirmeyi hedefliyor. Şirket, yerel kaynakları uluslararası standartlarda ihracat ürünlerine dönüştüren üretim modeliyle hem Giresun ekonomisine hem de Türkiye’nin yenilenebilir enerji alanındaki ihracat kapasitesine katkı sağlamayı sürdürüyor. Giresun’da üretim ve ihracat faaliyetlerinin çeşitlenmesi, kentin liman ve lojistik altyapısının daha etkin kullanılmasına da katkı sağlıyor.