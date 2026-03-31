Pastavilla sağlık seferberliği kapsamını genişletti: Çalışanlara ve ailelerine tarama desteği

Bu kapsamda Pastavilla’da çalışan 900 kadın için düzenli bir tarama süreci oluşturuldu. 40 yaş altındaki kadın çalışanlara meme ultrasonu, 40 yaş ve üzerindeki çalışanlara ise mamografi desteği sağlanırken, eğitim programlarıyla erken teşhisin önemi konusunda farkındalık kazandırıldı.

Sağlık seferberliğinin ikinci aşamasında ise uygulamanın kapsamı genişletildi. Pastavilla, çalışanlarının birinci derece yakınlarını da sürece dahil ederek sağlık taramalarına teşvik eden yeni bir uygulamayı hayata geçirdi. Birinci derece yakınlarını meme kanseri taramasına götüren çalışanlara sağlık desteği ödemesi yapılacak. Böylece şirket içinde başlayan bu uygulama, ailelere ve daha geniş bir toplumsal çerçeveye yayılan bir farkındalık hareketine dönüşüyor.

Dilara Arslan bu yaklaşımı şu sözlerle anlatıyor:

“Çalışanlarımız kadar aileleri de bizim için çok kıymetli. Bu nedenle sağlık seferberliğinin ikinci adımını hızla hayata geçirerek çalışanlarımızın birinci derece yakınlarının da taramalara ulaşmasını teşvik eden bir sistem kurduk. Amacımız, erken teşhis bilincini yalnızca iş yerinde değil, ailelerimiz ve çevremiz aracılığıyla daha geniş bir topluma yayabilmek.”

Pastavilla Genel Müdürü Dilara Arslan, erken teşhisin önemine dikkat çekerek tüm kadınlara düzenli kontrollerini ihmal etmemeleri çağrısında bulunuyor:

“Bu süreç bana zamanın ne kadar kıymetli olduğunu öğretti. Tedavi sürecim hâlâ devam ediyor. Kemoterapi sürecim tamamlandı ancak akıllı ilaç tedavim sürüyor. Bu süreçte en net gördüğüm şey, erken teşhisin hayat kurtardığı gerçeği oldu. İlk adımda çalışanlarımız için tarama ve farkındalık sürecini başlatmıştık. Bu süreç devam ederken ikinci adımı da hızla hayata geçirdik. Sağlık seferberliğini yalnızca kadın çalışanlarımızla sınırlı tutmak istemedik ve tüm çalışanlarımızı sürece dahil etmiş olduk.

Çalışanlarımızın eşlerini, çocuklarını annelerini ve kız kardeşlerini sağlık kontrollerine götürmeleri durumunda sağlık primi desteği sağlıyoruz. Böylece erken teşhis bilincinin yalnızca iş yerinde değil, ailelerimiz aracılığıyla daha geniş bir çevreye yayılmasını hedefliyoruz.”

Dilara Arslan’ın hikâyesi, bireysel bir sınavdan toplumsal farkındalık çağrısına dönüştü. Pastavilla’nın desteğiyle bugün binlerce kadın erken teşhisin hayat kurtarıcı etkisiyle tanıştı. Ancak bu yolculuk yalnızca bir şirketle sınırlı değil. Arslan, erken teşhisin hayat kurtardığını ve bu mesajı daha çok kadına ulaştırmak için sorumluluk hissettiğini söyleyerek kadınlara çağrıda bulunuyor:

“Sağlık kontrollerinizi ertelemeyin. Çünkü birkaç saatinizi ayırarak yaptıracağınız bir kontrol, size koca bir hayat hediye edebilir. Benim dileğim, hiçbir kadının bu yolculukta kendini yalnız hissetmemesi.”

Türkiye’de meme kanserine ilişkin veriler hem alarm verici hem de eyleme çağrı niteliğinde. Her 8 kadından 1’i yaşamı boyunca bu tanıyı alıyor; tanıların yaklaşık beşte biri 40 yaş altındaki kadınlara konuyor. Üstelik 50–69 yaş grubunda son iki yılda mamografi yaptırma oranı ancak %33,3 seviyesinde. Bu düşük katılım, taramaya erişim zorluklarına, toplumsal bilinç eksikliklerine ve sağlık eğitimi açığına işaret ediyor. Bilimsel kaynaklara göre meme kanseri tanıları erken evrede yakalandığında tedavi başarı oranları ciddi oranda artıyor. Bu tablo, farkındalık projelerinin yalnızca iyi niyetli girişimler değil, toplumsal sağlık açısından kritik bir ihtiyaç olduğunu ortaya koyuyor.

Pastavilla’nın kapsamı genişleyen sağlık seferberliği, kadın sağlığını yalnızca kurumsal bir sosyal sorumluluk alanı olarak değil, sürdürülebilir bir toplumsal etki başlığı olarak ele aldığını gösteriyor.