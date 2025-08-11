Patronun böylesi! 'Tek hayalim' dedi çalışanlarını tek tek ev sahibi yaptı

Elopar Grubu Yönetim Kurulu Başkanı ve kurucusu Mehmet Sandal, başarı hikâyesini ve iş felsefesini anlattı. Çocukluk yıllarında kerpiç evde geçen zor günlerden, bugün dünyanın farklı ülkelerinde fabrikalar kuran bir sanayi devine uzanan yolculuğunu paylaşan Sandal, en büyük hayalinin çalışanlarının mutluluğu olduğunu vurguladı.

Küçük yaşta satıcılık yaparak çalışmaya başladı

Konya Ereğli’de doğan Sandal’ın çocukluğu maddi zorluklarla geçti. Babası ilkokul öğretmeni, annesi ev hanımıydı. Kerpiç bir evde, penceresi hasır yastıklarla kapatılmış, kapısına battaniye çakılmış bir kış mevsimini ailece geçirdiklerini anlatan Sandal, küçük yaşta trende su, gazoz ve sakız satarak çalışmaya başladı.

İlk adım, alınan bir pres makinesiyle başladı

StoryBox'ta hayat hikayesini anlatan ve makine mühendisi olma hayaliyle yola çıkan Sandal, çeşitli işlerde çalıştıktan sonra bir arkadaşıyla birlikte üretim işine girdi. İlk adım, alınan bir pres makinesiyle başladı. Zamanla işlerini büyüterek 1989 yılında otomotiv sektöründe kablo donanımı üretimine adım attı.

Elopar, üretiminin yüzde 80’ini dış pazara gerçekleştiriyor

Bugün Elopar Grubu, 10’u yurt dışında olmak üzere toplamda çok sayıda fabrikada faaliyet gösteriyor. Bulgaristan, Romanya, Fas ve Tunus’ta tesisleri bulunan şirket, otomobillerin kablo donanımlarından test sistemlerine kadar geniş bir üretim yelpazesine sahip. Bugün bine yakın çalışanı olan ve 15 ülkeye ihracat yapan Elopar, üretiminin yüzde 80’ini dış pazara gerçekleştiriyor.

"Dünyanın en büyük konnektör arşivlerinden birine sahibiz"

Dünyanın en büyük konnektör arşivlerinden birine sahip olduklarını belirten Sandal, Mercedes, Ford, BMW, Volvo gibi dev markalarla çalıştıklarını söyledi. “Kablo donanımı çok basit gibi görünür ama hata payı çok düşüktür. Yanlış bağlanan tek bir kablo, binlerce aracın geri çağrılmasına neden olabilir” dedi.

“Şu anda çalışanlarımızın yüzde 60-70’ini ev sahibi yaptık"

Mehmet Sandal’a göre başarı, “yaptığın işi adam gibi yapmak”tır. Hiçbir işe “ne kadar para kazanırım” diye girmediğini, her zaman işini en iyi şekilde yapmayı hedeflediğini söyleyen Sandal, “Para zaten sonradan geliyor” diye ekledi.

En büyük hayallerinden birinin tüm çalışanlarını ev sahibi yapmak olduğunu belirten Sandal, “Şu anda yüzde 60-70’ini ev sahibi yaptık. Çalışanlarımızın çocuklarına burs veririz. Onların geleceği, benim için her şeyden önemli” dedi.

"Gelecekte tek dileğim çalışanlarımın mutlu ve güvende olması"

Gösterişten uzak yaşamını da paylaşan Sandal, 14 yıldır Skoda kullandığını, lüks araçlara ilgi duymadığını ifade etti. “Mütevazı olmak çok daha güzel” diyen Sandal, gelecekte tek dileğinin çalışanlarının mutlu ve güvende olması olduğunu vurguladı.

"Çalışanlarıma teşekkür etmek, şükranlarımı sunmak isterim"

Şirketin sitesinde yer alan yazısında da Mehmet Sandal, çalışanlarına minnetini şu sözlerle aktarıyor:

"İtiraf etmek gerekirse ELOPAR’ın bugün geldiği noktayı hayal etmemiştik. Yaptığımız işlerde para kazanmayı değil, önce yapacağımız işi doğru yapmak, müşteriyi memnun etmek ve yeni işlerle ilgilenmeyi hedefledik. Paranın bir şekilde sonradan gediğini tecrübelerimizle öğrendik.

İşimizi doğru yapmış olmak bize yurtdışı imkânlarını açtı. Müşterilerimiz bizi yanlarında isteyince yurtdışı işletmelerimizi açtık.

Fakat burada bir noktanın altını çizmek isterim, bütün bu başarılarda en büyük pay çalışanlarımızındır.

Gece, gündüz ve tatil demeden çalışan her türlü fedakârlığı gösteren çalışanlarıma burada teşekkür etmek, şükranlarımı sunmak isterim."