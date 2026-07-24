Pavo Group'tan TUSAŞ yönetimine ziyaret

Gruptan yapılan açıklamaya göre, Pavo Group Üst Yöneticisi (CEO) Bilal Yıldız öncülüğünde gerçekleştirilen ziyarete, grup şirketlerinden Pavotek, Pavelsis ve Istanbul Defence Systems temsilcileri de katıldı.

Ziyarette, TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu ve TUSAŞ yöneticileriyle bir araya gelindi. Görüşmelerde, şirket çatısı altındaki markaların sahip olduğu teknolojik yetkinliklerin savunma ve havacılık ekosistemindeki rolü ele alındı.

Yerli ve milli üretim vizyonuyla hareket eden Pavo Group, savunma ve havacılık ekosistemindeki işbirliklerini geliştirmeyi hedefliyor.