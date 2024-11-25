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Paycell'den kullanıcılarına hızlı ve güvenli ödeme fırsatı: Yüzde 20 nakit iade avantajı

Paycell kullanıcıları, fiziksel kart taşıma zorunluluğu olmadan, cep telefonları üzerinden hızlı ve güvenli bir şekilde ödeme yapabiliyor. Ayrıca, ödemelerini Paycell Kart ile gerçekleştirenler veya Turkcell faturalarına yansıtan Turkcell müşterileri, yüzde 20 nakit iade avantajından yararlanıyor.

Haber Merkezi
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Paycell'den kullanıcılarına hızlı ve güvenli ödeme fırsatı: Yüzde 20 nakit iade avantajı
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Dijital ödeme platformu Paycell, ödeme sistemlerine getirdiği yeniliklerle kullanıcılarının hayatını kolaylaştırmaya devam ediyor. Paycell’in sunduğu TR Karekod ile ödeme özelliği, kullanıcılarına cüzdan ve kart taşımadan ödeme yapma kolaylığı sağlıyor. Turkcell kullanıcıları ise ödemelerini Turkcell faturalarına yansıtılabilme olanağından faydalanıyor. Üstelik ödemelerini gerek Paycell Kart ile gerçekleştiren gerekse de Turkcell faturalarına yansıtan kullanıcılar %20 nakit iadeyle harcamalarını daha avantajlı bir hale getiriyor.

Turkcell’in sunduğu dijital ödeme platformu Paycell, bu yenilikçi özellik ile kullanıcılarına hem pratik hem de güvenli bir ödeme deneyimi sunarak Türkiye’nin dijital dönüşüm sürecinde önemli bir rol üstlenmeye devam ediyor.

‘Ülkemizin dijitalleşme yolculuğuna inovatif çözümlerimizle katkı sağlıyoruz’

Paycell Genel Müdürü Serhat Dolaz, “Paycell olarak, yaşamı kolaylaştıran uygulamalar ve hizmetlerle kullanıcılarımızın yanında olmayı ve ülkemizin dijitalleşme yolculuğuna inovatif çözümlerimizle katkı sağlamayı sürdürüyoruz. Bu hedefimiz kapsamında, kullanıcılarımıza sunduğumuz Paycell TR Karekod ile ödeme özelliği, cüzdan veya kart taşımadan hızlı ve güvenli ödeme imkânı sağlıyor, hayatı kolaylaştırıyor. Aynı zamanda, Turkcell kullanıcılarına yönelik, ‘Turkcell Faturana Yansıt’ seçeneği ile finansal esneklik ve alternatif ödeme çözümleri de sunuyoruz. Ülkemiz dijital geleceğe emin adımlarla ilerlerken, Paycell olarak hız kesmeden çalışmaya devam ediyoruz” dedi.

Karekod ile anında ödeme

Paycell’in TR Karekod ile Faturana Yansıt özelliği, özellikle kredi kartı kullanmayan veya banka müşterisi olmayan kullanıcılara dijital ödeme dünyasına kolayca adım atma imkânı tanıyor. Karekodla ödeme özelliğiyle fiziksel kart veya nakit taşıma zorunluluğunu ortadan kaldırarak, kullanıcıların modern yaşamın hızına ayak uydurmasını sağlayan bu yöntem, hayatı kolaylaştırıyor.

Kullanıcılar, restoran, kafe, market gibi alışveriş noktalarında cep telefonları üzerinden karekodu tarayarak anında ödeme yapabiliyor. Bu özellikten faydalanan Turkcell kullanıcıları ise ödemelerini Turkcell faturalarına yansıtma imkânı elde ediyor. Böylece hem ödeme süreci hızlanıyor hem de kart bilgisi paylaşımı yapılmadığı için de alışveriş keyfi çok daha güvenli hale geliyor.

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