Paydaş, 100 dolar ile yurtdışı gayrimenkul gelirine katılımı mümkün kılan modelini duyurdu

Küresel ölçekte gelir üreten varlıklara erişim, bugüne kadar yüksek giriş maliyetleri, hukuki süreçler ve operasyonel zorluklar nedeniyle sınırlı bir alan olarak öne çıktı. Türkiye merkezli prop-fintech girişimi Paydaş, bu bariyerleri azaltmayı hedefleyen modeliyle 6 Mayıs tarihinde gerçekleşecek olan Yenilikçi Yatırım Zirvesi’nde kamuoyuna tanıtılacak. Platform, kullanıcıların seçilmiş yurtdışı gayrimenkullerin kira gelirine ve değer artışı potansiyeline dijital pay modeli üzerinden katılım sağlamasını mümkün kılarken; operasyonel ve hukuki süreçleri kendi yapısı içinde ele alarak kullanıcılar için daha anlaşılır ve izlenebilir bir çerçeve sunuyor. Böylece kullanıcılar mülkiyet edinme sorumluluğuna girmeden, ilgili varlığın yarattığı ekonomik faydaya katılım sağlayabildikleri daha sade ve ulaşılabilir bir deneyimle buluşuyor.

Yatırımda en kritik soru: “Nasıl paydaş oluyorum?”

Paydaş’ın sunduğu model, klasik anlamda bir yatırım platformu olmanın ötesinde, kullanıcıların belirli varlıkların yarattığı ekonomik faydaya dijital olarak katılım sağlayabildiği bir erişim modeli olarak konumlanıyor. Platformda yer alan her fırsat; lokasyon, gelir yapısı, katılım koşulları ve temel verilerle birlikte açık şekilde sunulurken, kullanıcılar neye ve hangi çerçevede katılım sağladığını net biçimde görebiliyor.

Ulaşılamayan bir alanı herkes için erişilebilir hale getiriyor

World Economic Forum raporlarında öne çıkan gerçek dünya varlıklarının dijitalleşmesi ve erişimin genişlemesi yaklaşımı, Paydaş’ın konumlandığı alanın küresel bir dönüşümün parçası olduğunu gösteriyor.

Paydaş, klasik yatırım modellerinde karşılaşılan yüksek giriş maliyeti, düşük likidite ve karmaşık süreçleri ortadan kaldırmayı amaçlayan bir yapı üzerine bu veriler ışığında inşa edildi. Platformda kullanıcılar, belirli bir mülkün tamamını satın almak yerine, dijital pay modeli üzerinden ilgili varlığın ekonomik faydasına katılım sağlıyor.

Paydaş, güveni yalnızca bir iletişim söylemi olarak değil, paylaşım modelinin temel çalışma prensibi olarak konumluyor. Platformda yer alan her varlık için süreç; mülk seçimi, hukuki değerlendirme, maliyet yapısı, gelir modeli ve düzenli bilgilendirme akışıyla birlikte tanımlanıyor. Böylece kullanıcılar, yalnızca potansiyel getiriyi değil; hangi varlığa, hangi koşullarda ve nasıl bir yapı üzerinden katıldığını da net biçimde görebiliyor. Hukuki, vergisel ve operasyonel süreçlerin Paydaş tarafından merkezi olarak yönetilmesi ise kullanıcıların tek başına üstlenmek zorunda kalacağı karmaşık yükleri azaltırken, karar alma sürecini daha izlenebilir ve kontrollü hale getiriyor.

Tohum öncesi 3 farklı yatırım turu, güçlü melek yatırımcı ağı

Paydaş, kuruluşundan bu yana üç farklı tohum öncesi yatırım turunu tamamladı. Girişimin yatırımcıları arasında; oyun sektörünün en etkili girişimci ve yatırımcılarından Volkan Biçer, Avrupa’da finans teknolojilerinin öncülerinden Sezer Arslan, uluslararası alanda reel sektör girişimlerinden birden fazla başarılı exitlerde bulunan Erol Şaşati, Türkiye’nin önemli sanayicilerinden Ethem ve Ersin Öztaş’lar, gemicilik ve tersane sektörünün liderlerinden Tersan Grup’un YK Başkanı Ahmet Paksu ve üst düzey yöneticileri, perakende sektörünün önemli isimlerinden Gencallar’ın YK başkanı Ahmed Gencal gibi isimler yer alıyor.

Bu yatırımcıların yanı sıra güçlü isimlerden oluşan danışma kurulu ile de dikkat çeken Paydaş’ın danışma kurulunda; Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Eski Başkanı Murat Çetinkaya, Galata Business Angels Başkan Yardımcısı Uğur Şeker, GE Capital ve CBRE’de üst düzey görevlerde bulunmuş David Haine ile dijital varlıklar stratejisti Barış Dinler gibi isimler yer alıyor.

Girişim, son yatırım turunu 16 milyon dolardan fazla bir değerleme üzerinden tamamlarken, bu yapı ürün geliştirme ve operasyonel büyüme açısından güçlü bir destek zemini sunuyor.

Paydaş Kurucu Ortağı ve CEO’su Dr. Yusuf Eren Yalçın: Global mülk yatırımını herkes için erişilebilir kılmak istiyoruz

Yatırım dünyasında değişen ihtiyaçların yalnızca erişim değil, aynı zamanda güven ve anlaşılabilirlik ekseninde yeniden şekillendiğini vurgulayan Paydaş Kurucu Ortağı ve CEO’su Dr. Yusuf Eren Yalçın, platformun çıkış noktasını şu sözlerle değerlendirdi:

"Bireysel yatırımcılar artık yalnızca getiri değil; anlayabileceği, takip edebileceği ve güvenle erişebileceği farklı yatırım modelleri arıyor. Gayrimenkul, uzun yıllardır güçlü ve istikrarlı bir varlık sınıfı olarak öne çıkıyor; ancak özellikle yurt dışındaki gelir üreten mülklere erişim, sermaye, bilgi, hukuki altyapı ve operasyonel gereksinimler nedeniyle büyük çoğunluk için hala sınırlı kalıyor. Paydaş olarak bu engelleri ortadan kaldırmayı ve söz konusu varlık sınıfını daha erişilebilir, daha şeffaf ve daha yönetilebilir bir yapıya kavuşturmayı hedefliyoruz. Temel önceliğimiz; mülk geliri katılımını, tamamen dijital ve şeffaf bir model aracılığıyla çok daha geniş bir yatırımcı kitlesine açmak."