Payten Nestpay Torus, Avrupa bankacılık ekosistemi entegrasyonuna hazır

Küresel anlamda ölçeklenebilirlik, regülasyon uyumu ve operasyonel mükemmeliyet, artık bankalar ve fintek şirketleri için tercihin ötesinde zorunluluk haline geldi. Payten’in bu yeni gerçeklikte stratejik konumunu güçlendiren Nestpay Torus, hem Türkiye’de hem de uluslararası pazarlarda bankaların dijitalleşme ve e-ticaret dönüşümünde kritik bir altyapı bileşeni olarak konumlanıyor.

ASEE Cloud üzerinde yeniden yapılandırılmasıyla birlikte sadece teknik kabiliyetleri değil, yarattığı iş değeri de katmanlanan Nestpay Torus, bugün ödüllerle tescillenen başarı hikâyesiyle, finansal kurumlara geleceğin ödeme dünyasına güvenle adım atabilecekleri sağlam bir temel sunuyor.

Nestpay Torus, Payten’in bankacılık ve finans sektörüne özel geliştirdiği, Türkiye’nin ilk sanal POS altyapı çözümlerinden biri olmanın ötesine geçerek; bugün hem yerelde hem de globalde 35’ten fazla bankaya yüksek hacimli işlemleri taşıyabilecek dayanıklılıkta, güvenlik ve regülasyon açısından tam uyumlu bir e-ticaret ödeme platformu sağlıyor.

Payten’in 25 yılı aşan Ar-Ge birikimiyle geliştirilen ve T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından sertifikalandırılan Nestpay Torus; PCI DSS Level 1 uyumluluğu, ölçeklenebilir mimarisi ve 7/24 teknik destek ve kuruma özel danışmanlık hizmetleriyle fintek ekosisteminin güvenilir, sürdürülebilir ve lider ödeme altyapı sağlayıcıları arasında stratejik bir konuma sahip.

Payten Türkiye Ülke Lideri Burak Kutlu, platformun cloud dönüşümünü, şirketin küresel büyüme stratejisinin kritik bir kilometre taşı olarak konumlandırıyor: “Nestpay Torus’u ASEE Cloud üzerinde konumlandırarak yalnızca Avrupa standartlarıyla tam uyumlu hale getirmekle kalmadık; Türkiye’de geliştirdiğimiz bu güçlü e-ticaret ödeme altyapısını, bugün Avrupa’daki bankalara hızla ölçeklenebilen, regülasyon uyumlu ve yüksek performanslı bir çözüm olarak sunabilir noktaya taşıdık. Bu hamle, Payten Türkiye’nin ve ASEE Group’un global fintek yol haritasında, özellikle bankacılık ve ödeme ekosisteminde bölgesel bir ‘teknoloji tabanlı büyümenin ana iş ortağı’ olma iddiamızı güçlendiren ileri seviye bir adımdır.”

Kutlu, bu dönüşümün yalnızca teknik bir uyumluluk güncellemesi değil; Türkiye’nin fintek üretim ve Ar-Ge kapasitesini, Avrupa’dan Orta Doğu ve Hazar Bölgesi’ne uzanan geniş bir coğrafyada görünür, sürdürülebilir ve ihracat değeri yüksek bir iş modeline dönüştüren stratejik bir sıçrama olduğunun altını çiziyor.

Türkiye çıkışlı küresel ödeme altyapısı

Nestpay Torus’un ASEE Cloud üzerinde devreye alınmasıyla birlikte platform, artık tüm Avrupa pazarına açılabilir, regülasyonlara uyumlu ve ölçeklenebilir bir küresel ödeme altyapısı niteliği kazandı. Bu adım, Türkiye’yi ASEE Group’un bankacılık ve e-ticaret teknolojilerindeki stratejik üretim ve inovasyon üssü olarak daha da kritik bir konuma taşıyor; Türkiye çıkışlı bir çözümün, global bankacılık ve fintek ekosisteminde tercih edilen altyapılardan biri haline gelmesini sağlıyor.

Payten Türkiye, yeni nesil ödeme teknolojilerini yalnızca yerel pazara sunmakla yetinmeyip; Hindistan’dan Orta Doğu’ya, Kuzey Afrika’dan Güneydoğu Avrupa’ya uzanan geniş bir coğrafyada gerçekleştirilen projelerle, grubun teknoloji ihracat kapasitesini somut olarak büyütüyor. Payten Türkiye; 25 yılı aşkın Ar-Ge deneyimi, güçlü mühendislik kadrosu ve sektörel uzmanlığıyla, grubun global ürün portföyünün önemli bir bölümünün tasarlandığı ve geliştirildiği merkez konumunda. Bu nedenle birçok paydaş nezdinde Payten’in “yerli bir teknoloji şirketi” olarak algılanması, aslında Türkiye operasyonunun bu derin üretim ve inovasyon rolünün doğal bir yansıması.