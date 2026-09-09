Pazarama, ChatGPT entegrasyonuyla alışveriş deneyimini yapay zekâya taşıyor

Türkiye’nin e-ticaret ekosisteminde yenilikçi çözümleriyle öne çıkan Pazarama, yapay zeka teknolojilerini alışveriş deneyimine taşıyan yeni bir uygulamayı hayata geçirdi. ChatGPT’ye eklenen Pazarama eklentisi sayesinde kullanıcılar, Pazarama’daki ürünleri artık ChatGPT üzerinden doğrudan arayabiliyor.

ChatGPT’nin doğal dilde iletişim kurma ve kullanıcı ihtiyaçlarını anlama yeteneklerini Pazarama’nın geniş ürün çeşitliliğiyle bir araya getiren entegrasyon, alışveriş sürecini daha kolay ve kişiselleştirilmiş hale getiriyor. Kullanıcılar; kategori, marka, fiyat aralığı, ürün özellikleri ve kullanım amacı gibi farklı kriterleri doğal dille ifade ederek aradığı ürünlere ulaşabiliyor. Önerilen ürünleri karşılaştırıp, beğendiği ürünlere sohbet içinde sunulan bağlantılar üzerinden erişilebiliyor.

Kullanıcılar yalnızca belirli bir ürün ya da marka adıyla arama yapmak yerine, ihtiyaçlarını tarif ederek de alışverişe başlayabiliyor. Örneğin “Evde çalışmak için uygun bir kahve makinesi arıyorum” veya “Koşuya yeni başlayan biri için hangi ürünlere ihtiyacım var?” gibi sorularla ihtiyaçlarına uygun seçenekleri keşfedebiliyor. Böylece ürün arama süreci, tüketicinin ne aradığını önceden kesin olarak bilmesini gerektiren klasik arama deneyiminin ötesine geçerek, ihtiyacını gündelik dille ifade edebildiği daha doğal bir yapıya dönüşüyor.

Pazarama eklentisi ChatGPT’ye kolayca eklenebiliyor

Pazarama’yı ChatGPT üzerinden kullanmak isteyenler, Eklentiler bölümünde Pazarama’yı bularak hesaplarına ekleyebiliyor. Kullanıcılar daha sonra ChatGPT’de sürdürdükleri sohbet içerisinde Pazarama’nın ürün seçeneklerini arayabiliyor; ilgilendikleri ürünlere sunulan bağlantılar üzerinden Pazarama’ya geçiş yapabiliyor.

Entegrasyona ilişkin değerlendirmelerde bulunan Pazarama Teknoloji Departmanı Genel Müdür Yardımcısı Esin Sökmen şunları söyledi:

“Yapay zekâ, kullanıcıların dijital platformlarla kurduğu ilişkiyi ve hizmetlerden beklentilerini yeniden şekillendiriyor. Biz de Pazarama olarak bu dönüşümü yalnızca takip etmekle kalmıyor kullanıcılarımıza sunduğumuz deneyimin bir parçası haline getiriyoruz. E-ticarete sadece alım-satım yapılan bir pazaryeri olarak bakmıyor; kullanıcıların farklı ihtiyaçlarına uçtan uca çözümler sunan, bir dijital ekosistem oluşturmayı amaçlıyoruz. Türkiye’de doğrudan pazar yerleri arasında bir ilk olan ChatGPT entegrasyonumuz da yapay zekâyı kullanıcılarımızın günlük alışveriş deneyimine doğrudan taşıyan önemli adımlarımızdan biri. Önümüzdeki dönemde geliştireceğimiz yeni yapay zekâ uygulamalarıyla bu alandaki çalışmalarımızı daha da ileri taşıyacağız.”