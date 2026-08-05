Pazarama, geleceğin e-ticaret deneyimi için Google Cloud altyapısına geçti

Türkiye İş Bankası iştiraki olan Pazarama, bulut doğumlu (cloud-born) bir e-ticaret platformu olarak, 2021 yılında başka bir bulut platformu üzerinde başladığı teknoloji yolculuğunu, yapay zekâ odaklı dönüşüm stratejisi kapsamında Temmuz 2026 itibarıyla ana sistemlerini Google Cloud altyapısına taşıyarak yeni bir aşamaya taşıdı. Google Cloud'a geçiş, Pazarama'nın 2023 yılında başlattığı altyapı modernizasyonu ve yapay zekâ odaklı dijital dönüşüm stratejisinin önemli aşamalarından birini oluşturuyor.

Yeni altyapıyla birlikte veri analitiği, yapay zekâ destekli karar mekanizmaları ve operasyonel süreçler aynı ekosistemde ve bütünleşik bir şekilde yönetilebilecek. Verinin üretildiği, işlendiği ve yapay zekâ ile analiz edildiği süreçleri tek bir bulut mimarisi altında buluşturan sisteme geçiş müşteri deneyiminde herhangi bir kesinti yaşanmadan tamamlandı. Sistemin, Pazarama'nın gelecekte hayata geçireceği yapay zekâ destekli uygulamalar için de ölçeklenebilir dijital mimariye sahip güçlü bir teknoloji altyapısı oluştururken, bulut kaynaklarının daha etkin kullanımını ve maliyet optimizasyonu desteklemesi hedefleniyor.

"Teknoloji yatırımlarımızı geleceğin dijital ticaret deneyimi için şekillendiriyoruz"

Pazarama Genel Müdürü Mehmet Bülent Kutacun; “Pazarama olarak teknoloji yatırımlarımızı yalnızca bugünün ihtiyaçlarını karşılamak için değil, geleceğin dijital ticaret deneyimini şekillendirmek amacıyla gerçekleştiriyoruz. Google Cloud altyapısıyla gerçekleştirdiğimiz dönüşüm, yapay zekâ odaklı dönüşüm stratejimizin önemli bir adımını oluşturuyor. Yenilenen teknoloji altyapımız sayesinde veri analitiği kabiliyetlerimizi geliştirirken, müşterilerimize ve iş ortaklarımıza daha hızlı, güvenli ve kişiselleştirilmiş bir deneyim sunmayı hedefliyoruz. Yapay zekâyı yalnızca süreçlerimizi destekleyen bir teknoloji olarak değil, müşterilerimizin alışveriş deneyimini zenginleştirecek stratejik bir yetkinlik olarak görüyoruz. Önümüzdeki dönemde Google Gemini Enterprise altyapısıyla geliştireceğimiz yapay zekâ destekli uygulamalarla dijital ticaret deneyimini daha akıllı ve kişiselleştirilmiş bir yapıya taşımayı amaçlıyoruz.” dedi.

Google Cloud Türkiye Ülke Direktörü Önder Güler ise şu eklemede bulundu:

"Pazarama'nın öncü ve yapay zeka odaklı dijital dönüşüm yolculuğunu desteklemekten büyük heyecan duyuyoruz. Google Cloud olarak, yapay zeka ajanlarının yeni kullanıcı arayüzü haline geldiğine, daha proaktif, akıllı ve kişiselleştirilmiş etkileşimlerle müşteri deneyimini yeniden tanımladığına inanıyoruz. Pazarama, bugün Google Cloud'un güvenli ve ölçeklenebilir altyapısından yararlanarak geleceğe hazır bir dijital mimari kuruyor. Bu sağlam temel, Google Cloud'un lider veri analitiği ve yeni nesil yapay zeka çözümlerini entegre etme imkanı sunarak, Pazarama'nın Türkiye'deki müşterilerine yenilikçi dijital alışveriş deneyimleri sunma taahhüdünü destekliyor."