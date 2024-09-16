Pazarama okula dönüş alışverişinde en çok tercih edilen ürünleri açıkladı

Türkiye İş Bankası iştiraki Pazarama, müşterilerinin ihtiyaçlarına ve mutluluğuna odaklanan kampanyaları ile avantajlı alışveriş fırsatı sunmaya devam ediyor. Binlerce fırsat ve birçok hizmeti tek platform üzerinden müşterilerine sunan Pazarama, 20 Ağustos – 12 Eylül tarihleri arasında gerçekleşen Okula Dönüş Kampanyası ile müşterilerini avantajlı alışveriş ve fırsatlar ile buluşturdu.

Okula Dönüş Alışverişinde en fazla tercih edilen kırtasiye malzemeleri; okul çantaları, suluk-mataralar, sınava hazırlık setleri ve boyama setleri oldu

Okul çantaları ilk sırada

20 Ağustos – 12 Eylül tarihleri arasında gerçekleşen Okula Dönüş Kampanyası’nda, her yaştan öğrencinin tüm ihtiyaçlarına geniş ürün yelpazesiyle yer veren Pazarama’da kampanya boyunca en fazla tercih edilen kırtasiye malzemesi %46 ile okul çantaları olurken onu sırasıyla; %17 ile suluk-mataralar, %13 ile sınava hazırlık setleri, %13 ile ders ve yardımcı kaynak kitapları ve %11 ile romanlar takip etti.

Kampanya boyunca en fazla alışveriş yapılan saatler 21:00-22:00 ve 12:00-14:00 saatleri arası olurken en fazla alışveriş yapan iller ise İstanbul, Ankara, İzmir sonrasında sırasıyla Bursa, Antalya ve Kocaeli oldu.

Teknolojide cep telefonları lider

Okula Dönüş Kampanyası’nda ilgi toplayan teknolojik ürünlerde ilk sırada %52’lik oranıyla en fazla tercih edilen cep telefonlarını; %16 ile kılıflar, %15 ile bluetooth kulaklıklar, %9 ile akıllı saatler ve %8 ile kartuşlar takip etti.

Okula Dönüş Kampanyası döneminde, kampanyasız döneme kıyasla sipariş sayısı en çok artan kategoriler kitap, kırtasiye, hobi, oyuncak olurken kampanya döneminde en fazla görüntülenen ürünler arasında okul çanta setleri ilk sırada yer aldı. Okula dönüş kampanyası ile Pazarama’nın yeni müşteri sayısı %26, sipariş sayısı ise %13 oranında artış gösterdi.

İş ortakları ve müşterilerine her yönüyle şeffaf bir pazaryeri partneri olmak hedefiyle çalışmalarını sürdüren Pazarama, online alışverişin yanı sıra; uçak bileti satışı, otel rezervasyonu, araç kiralama, şehir ulaşım kartlarına yükleme, araçta mobil ödeme gibi farklı alanlarda da müşterilerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere faaliyetlerini sürdürüyor.