Pazarama, ‘plus’ ayrıcalığını ilk ay sadece 1 TL’ye deneyimletecek

Dünyada hızla büyüyen abonelik temelli e-ticaret modelleri Türkiye’de de yaygınlaşırken, e-ticaret platformları kullanıcılarına daha fazla değer sunan üyelik programları geliştirmeye devam ediyor. Pazarama Plus üyeleri de, platformda yaptıkları alışverişlerde yüzde 10’a varan PlusPuan kazanabiliyor ve birçok üründe bu platforma özel yapılan indirimlerden yararlanabiliyor. Ayrıca, ücretsiz kargo avantajı ile kullanıcılar siparişlerini verirken kargo ücreti ödemeden alışveriş yapabiliyor.

Günlük yaşamda avantajlar devam ediyor

Pazarama Plus üyeleri, farklı sektörlerdeki marka iş birlikleri sayesinde günlük yaşamlarında da çeşitli avantajlar elde ediyor. Plus üyeleri Kahve Dünyası’nda ‘’Bir kahve alana bir kahve hediye’’ kampanyasından faydalanmanın yanı sıra İş Kültür Yayınları’nda ek indirim fırsatına da erişebiliyor.

Pazarama Plus üyeleri, yalnızca farklı hizmet kategorilerinde değil, platform içindeki alışverişlerinde de benzersiz fırsatlarla buluşuyor. Plus kullanıcıları, seçili ürünleri yıl boyu indirimli fiyatlarla alma ayrıcalığına sahip olurken; her ay düzenlenen "Plus Günleri" kapsamında binlerce üründe sadece üyelere özel ekstra indirimlerden yararlanabiliyor. Bu avantajlara ek olarak; Anadolu Hayat Emeklilik’te 5.000 TL’ye kadar katkı payı, Pazarama Tatil’de yüzde 5 otel indirimi, araç kiralamada yüzde 33 indirim fırsatı gibi geniş iş birlikleri, kullanıcıların her türlü ihtiyacında maksimum fayda elde etmesini sağlıyor.

Dijital içerik ve eğlence dünyasına erişim

Pazarama Plus yalnızca alışveriş avantajlarıyla sınırlı kalmıyor; dijital içerik ve eğlence alanında da çeşitli fırsatlar sunuyor. Plus üyeleri; üyelikleri boyunca D-Smart GO Mega Paketi’ne erişim, 1 aylık Exxen üyeliği, yıllık Plus üyelerine özel Exxen Spor avantajı ve Fizy Premium paketinde yüzde 20 indirim gibi fırsatlardan yararlanabiliyor.

İlk aya özel 1 TL kampanyası ile avantajlı üyelik

Kullanıcılar, Pazarama Plus üyeliği için ilk aya özel sadece 1 TL ödüyor ve üyelikleri boyunca sunulan avantajlardan yararlanabiliyor. Pazarama Plus, alışverişi daha avantajlı hale getirirken, farklı hizmet kategorilerinde sağladığı fırsatlarla kullanıcılarına kapsamlı ve keyifli bir üyelik deneyimi sunuyor. Pazarama, geniş ürün yelpazesi, güçlü marka iş birlikleri ve kullanıcı odaklı yaklaşımıyla e-ticaret deneyimini güvenilir ve kazançlı bir hale getiriyor.