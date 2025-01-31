Pazarama ve Anadolu Sigorta'dan dijital iş birliği

Türkiye İş Bankası iştiraklerinden Pazarama ve Anadolu Sigorta’nın gerçekleştirdiği iş birliği sayesinde, Pazarama üzerinden satın alınan akıllı telefonlardan televizyonlara, beyaz eşyadan küçük ev aletlerine kadar tüm elektronik ürünler, Anadolu Sigorta güvencesiyle sigortalanabiliyor. Tüketiciler, satın alma anında ihtiyaçlarına göre farklı sigorta paketlerinden seçim yaparak işlemi kolayca tamamlayabiliyor. Bu entegrasyon sayesinde Pazarama ve Anadolu Sigorta, sigorta sektöründe dijital dönüşümü bir adım daha ileriye taşıyor.

Dijital ve hızlı sigorta deneyimi

Pazarama’da yer alan elektronik ürünler, alışveriş sırasında Anadolu Sigorta’nın güvencesindeki sigorta seçenekleriyle birlikte sunuluyor. "Ekstra Garanti Sigortası", "Dört Dörtlük Cihaz Koruma Sigortası" ve "Ekstra Garanti ve Kazaen Kırılma Sigortası" paketleri, farklı vade seçenekleriyle tüketicilerin beğenisine sunuluyor. Bu sigorta paketleri ürün satın alma aşamasında sepete eklenebiliyor ve böylece sigorta işlemi alışverişle aynı anda tamamlanıyor.

Elektronik ürünlerin satın alımı esnasında sigorta işlemi tamamlandıktan ve ürünler teslim olduktan sonra tüketicilerin poliçeleri otomatik olarak oluşturuluyor. Tüketiciler, sigorta poliçelerine e-mail, SMS, Sigortam Cepte uygulaması ve bireysel şube aracılığı ile ulaşabiliyor. Ek olarak, Pazarama uygulaması “Siparişlerim” sayfasında yer alan “Sipariş Detayı” veya “Sigorta İşlemleri” alanlarında da poliçelerini kolayca görüntüleyebiliyorlar.

Müşteri odaklı dijitalleşme

Pazarama ve Anadolu Sigorta’nın iş birliği, tüketicilerin sigorta ihtiyaçlarını dijital platform üzerinden hızlı ve zahmetsizce karşılamalarına olanak tanıyor. Bu sayede Pazarama kullanıcıları, daha güvenli ve konforlu alışveriş yapma imkanına sahip oluyor. Hem dijital odaklılık hem de müşteri odaklılık açısından örnek oluşturan bu projeyle, sigorta hizmetleri çok daha ulaşılabilir ve kullanıcı dostu hale geliyor. Pazarama Genel Müdürü M. Bülent Kutacun, iş birliği ile ilgili olarak şunları söyledi:

“Pazarama olarak, tüketicilerimizin alışveriş deneyimlerini her açıdan daha güvenli, rahat ve keyifli hale getirmek için sürekli olarak yenilikçi çözümler geliştiriyoruz. Anadolu Sigorta ile gerçekleştirdiğimiz bu iş birliği de tam olarak bu vizyonu yansıtıyor. Artık, tüketicilerimiz elektronik ürünlerini satın alırken, aynı anda sigorta güvencesiyle de korunuyor. Sigorta hizmetlerini alışveriş süreçlerine entegre etmek, kullanıcı dostu ve hızlı bir deneyim sunmanın yanı sıra, dijital dünyada güvenlik ve müşteri memnuniyeti anlamında önemli bir adım. Bu iş birliği ile müşterilerimize güvenli alışverişin yanı sıra, sigorta sektöründe de yenilikçi bir yaklaşım sunmayı hedefliyor, önümüzdeki dönemde bu alandaki hizmetleri çeşitlendirmek için çalışmalarımıza devam ediyoruz” dedi.

Pazarama ve Anadolu Sigorta iş birliğine değinen Anadolu Sigorta Genel Müdürü Z. Mehmet Tuğtan, “Anadolu Sigorta olarak, dijitalleşmenin müşteri deneyimini nasıl dönüştürdüğünün farkındayız ve bu doğrultuda yenilikçi çözümler sunmaya devam ediyoruz. Kurulduğumuz günden itibaren müşterilerimizi yenilikçi ürün ve hizmetlerimiz ile buluştururken, sigortalılarımızın değişen ihtiyaçlarına uygun çözümler üretiyoruz. Pazarama ile gerçekleştirdiğimiz iş birliği, elektronik cihaz satın alımı sırasında sigorta işlemini kolay, hızlı ve güvenilir bir şekilde sağlayarak sektörde önemli bir adım atmamıza olanak tanıyor.

Bu iş birliği ile, tüketicilere cihazlarını daha ilk günden itibaren Anadolu Sigorta güvencesiyle koruma imkânı tanıyoruz. Cihazım Güvende Sigortası hizmetini, alışveriş sürecinin doğal bir parçası haline getirerek, tüketicilerin hayatını kolaylaştırmayı hedefliyoruz. Ürünümüzü, "Ekstra Garanti Sigortası", "Dört Dörtlük Cihaz Koruma Sigortası" ve "Ekstra Garanti ve Kazaen Kırılma Sigortası" paket seçenekleri ile tüketicilerin ihtiyaçlarına yönelik farklı alternatifler şeklinde sunuyoruz. Pazarama ile birlikte sağladığımız bu çözüm sayesinde hem elektronik ürün alışverişlerini sigorta güvencesiyle buluşturuyor hem de dijitalleşme vizyonumuzu tüketicilerimizin hayatına değer katacak şekilde ortaya koyuyoruz” dedi.

İş ortakları ve tüketicilerine her yönüyle şeffaf bir pazaryeri partneri olma hedefiyle çalışmalarını sürdüren Pazarama, online alışverişin yanı sıra; uçak bileti satışı, otel rezervasyonu, araç kiralama, şehir ulaşım kartlarına bakiye yükleme, araçta mobil ödeme gibi farklı alanlarda da kullanıcılarının ihtiyaçlarını karşılamak üzere faaliyetlerini sürdürüyor. Pazarama’nın avantajlı ve fırsatlarla dolu dünyasına, Pazarama mobil uygulamasından ya da Pazarama.com’dan ulaşabilirsiniz.