Pazarama ve Türk Hava Yolları iş birliğiyle Miller alışverişe dönüşüyor

Türkiye’nin e-ticaret ekosisteminde kullanıcılarına farklı ihtiyaçları için uçtan uca çözümler sunan Türkiye İş Bankası’nın yüzde 100 iştiraki Pazarama, Türkiye’nin bayrak taşıyıcı hava yolu şirketi Türk Hava Yolları ile yeni bir iş birliğine imza attı. Bu iş birliğiyle Miles&Smiles üyelerinin biriktirdikleri Miller, Shop&Miles aracılığıyla Pazarama Puan’a dönüştürülerek Pazarama’nın kullanıcılarına sunduğu ödeme seçeneklerine yeni bir alternatif olarak ekleniyor.

Miller Pazarama Puan’a anında dönüştürülebiliyor

Pazarama üyeleri, hesaplarındaki “Puanlarım” alanından Millerini Pazarama Puan’a dönüştürebiliyor. Dönüştürülen puanlar, Pazarama’nın 50 milyonu aşan ürün seçeneğinde değerlendirilebiliyor ve kullanıcılara özgür ve esnek bir alışveriş deneyimi imkânı sağlanıyor.

Miles&Smiles üyeleri, dönüştürmek istedikleri Mil miktarının Pazarama Puan karşılığını işlem öncesinde görebiliyor. İşlemin tamamlanmasıyla birlikte Miller Pazarama Puan’a dönüşerek ve kullanıcının mevcut Pazarama Puanlarıyla istenildiği zaman kullanılabiliyor. Alışverişlerde Pazarama Puana ek olarak kredi veya banka kartlarıyla da ödeme tamamlanabiliyor.

İş birliğine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Pazarama Genel Müdürü Mehmet Bülent Kutacun şunları söyledi:

“Pazarama olarak e-ticareti yalnızca ürünlerin alınıp satıldığı bir alan olarak değil, kullanıcılarımızın farklı ihtiyaçlarına uçtan uca çözümler sunduğumuz geniş bir dijital ekosistem olarak ele alıyoruz. Ülkemizin bayrak taşıyıcı hava yolu şirketi Türk Hava Yolları ile hayata geçirdiğimiz bu iş birliğiyle Shop&Miles üyelerinin biriktirdikleri Milleri Pazarama ekosisteminde değerlendirebilecekleri yeni bir kullanım alanı sunuyoruz. Millerin kolayca Pazarama Puan’a dönüştürülmesini sağlayan bu iş birliğiyle kullanıcılarımıza ödeme süreçlerinde daha fazla seçenek ve esneklik kazandırırken, bol seçenekli bir alışveriş deneyimi sunuyoruz. Önümüzdeki dönemde de farklı iş birlikleri ve hizmetlerle Pazarama ekosistemini zenginleştirmeye devam edeceğiz.”

Türk Hava Yolları Genel Müdür Yardımcısı (Ticari) Harun Baştürk, ise şunları söyledi:

“Türk Hava Yolları olarak Miles&Smiles üyelerimize yalnızca Mil kazandırmayı değil, biriktirdikleri Milleri günlük yaşamlarının farklı alanlarında değerlendirebilecekleri zengin bir ekosistem sunmayı hedefliyoruz. Pazarama ile gerçekleştirdiğimiz bu iş birliği de bu yaklaşımımızın önemli bir yansıması. Üyelerimizin Millerini, Shop&Miles ile kolayca Pazarama Puan’a dönüştürerek geniş ürün yelpazesine sahip Pazarama ekosisteminde kullanabilmeleri, Mil harcama kanallarının çok geniş alanlara ulaşmasını sağlıyor. Üyelerimize Millerini kendi ihtiyaçları ve tercihlerine göre değerlendirebilecekleri daha fazla seçenek sunmaktan ve farklı sektörlerde güçlü iş birlikleriyle Miles&Smiles deneyimini zenginleştirmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Önümüzdeki dönemde de üyelerimizin hayatlarına değer katacak yeni kullanım alanları ve iş birlikleri geliştirmeye devam edeceğiz.”