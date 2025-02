Pazarama, yeni sadakat programı Pazarama Plus’ı hayata geçirdi

Türkiye İş Bankası iştiraki Pazarama, tüketicilerinin ihtiyaçlarına ve mutluluğuna odaklanan projeleri ile avantajlı alışveriş fırsatı sunmaya devam ediyor. Binlerce fırsat ve birçok hizmeti tek platform üzerinden tüketicilerine sunan Pazarama’nın yeni sadakat programı Pazarama Plus; ücretsiz kargo, üyelere özel indirimler, marka iş birlikleri, tatil fırsatları ve alışverişlerden ekstra puan kazanımı gibi birçok avantaj sağlıyor.

Pazarama Plus’ta neler var?

Pazarama Plus üyelerine özel; ücretsiz kargo, her alışverişte %10 Plus Puan kazanma fırsatı, birçok markada Plus üyelerine özel kampanyalar, hediye D-Smart GO paketi ve Pazarama Tatil üzerinden yapılacak otel rezervasyonlarında %5, araç kiralama rezervasyonlarında %33 indirim gibi birçok avantaj sunuluyor.

Aylık kazanılabilecek Plus Puan 2.000 TL olarak belirlenmiş olup Plus Puanlar, altın, dijital kod market ve enerji içeceği kategorileri dışında yapılan alışverişlerde kullanılabiliyor.

İlk aya özel 1 TL

Aylık ve yıllık olarak üyelik seçenekleri bulunan Pazarama Plus’ta, aylık Plus üyeliği ilk ay yalnızca 1 TL, sonraki aylarda ise 44,99 TL olarak ücretlendiriliyor. Pazarama Plus’a yıllık olarak abone olmak isteyen kullanıcılar ise 350 TL ödeyerek yıllık Plus üyeliğine sahip oluyor. Ek olarak, Plus üyeliğinde taahhüt bulunmuyor, Plus üyeliği istenildiği takdirde sonlandırılabiliyor.

Plus üyelerine özel sigorta ve emeklilik seçenekleri

Plus üyeleri, Anadolu Sigorta ve Anadolu Hayat Emeklilik’te ekstra avantajlardan yararlanabiliyor. Pazarama’da geçerli kupon kodu kazanma şansı yakalayan Plus üyeleri, Anadolu Sigorta’dan Bireysel Sağlık Sigorta poliçesi için 1.000 TL, Anadolu Tamamlayıcı Sağlık Sigortası ve Modüler Konut Sigortası poliçeleri için 500 TL, Yeni Nesil Konut Sigortası poliçeleri için ise 250 TL değerinde Pazarama kupon kodu kazanıyor. Anadolu Hayat Emeklilik’te ise, özel bireysel emeklilik ürünlerinde 5.000 TL’yi aşmamak koşuluyla ödenen ilk katkı payı kadar ek katkı payı ödülüne sahip oluyorlar.

Nasıl üye olunur?

Pazarama’nın anasayfasında yer alan “Pazarama Plus” butonuna tıklanarak aylık veya yıllık modellerden birisi seçiliyor. Henüz Pazarama Cüzdan sahipliği yoksa ilk etapta Cüzdan oluşturulması gerekiyor. Fatura adresi ve ödeme yöntemi seçilerek sözleşmeler de onaylandıktan sonra Pazarama Plus üyeliği tamamlanmış oluyor.

Pazarama Genel Müdürü M. Bülent Kutacun, “Pazarama olarak her zaman müşterilerimizin beklentilerini aşmayı hedefliyoruz. Pazarama Plus, bu vizyonumuzun bir yansıması. Müşterilerimize alışveriş yaparken ayrıcalıklı hissetmeleri için tasarladığımız bu program ile müşteri memnuniyetimizi artırmayı amaçlıyoruz” dedi.

Pazarama Plus hakkında detaylı bilgi almak için https://www.pazarama.com/pazarama-plus adresini ziyaret edebilir veya Pazarama mobil uygulamasını indirebilirsiniz.