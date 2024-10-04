Pazarama’da Genel Müdürlük görevinde bayrak değişimi

Bankacılık ve ödeme sistemleri sektöründe 25 yılı aşkın deneyime sahip olan M. Bülent Kutacun, Orta Doğu Teknik Üniversitesi İstatistik Bölümünden mezun olduktan sonra iş hayatına 1999 Ekim ayında İş Bankası Ödeme Sistemleri Bölümünde başladı. Bu bölümde; chargeback, fraud, raporlama, acquiring, strateji, sistem performansı ve e-ticaret ile ilgili birimlerde çeşitli görevler aldı, yöneticilik yaptı. Son olarak Ödeme Sistemleri Ekosistem Bölüm Müdürü iken Topkapı Danışmanlık Elektronik Hizmetler Pazarlama ve Ticaret A.Ş.’de “Genel Müdür Yardımcısı” olarak görevlendirildi. 1 Ekim 2024 itibarıyla Genel Müdür görevine atandı.

"Pazarama’yı ileriye taşıyacak çalışmalar yapmaya devam edeceğiz"

Konu hakkında açıklamalarda bulunan Kutacun, “Pazarama, online alışveriş, araçta akaryakıt ödemesi, uçak bileti satışı, otel rezervasyonu, araç kiralama, ulaşım kartı yüklemesi gibi farklı hizmetleri tek uygulama üzerinden tüketicilere sunan bir dijital platform şirketi. Önümüzdeki dönemde de hem iş ortaklarımızın hem de tüketicilerimizin yanında olarak Pazarama’yı ileriye taşıyacak ve ekosistemimizi güçlendirecek çalışmalar yapmaya devam edeceğiz.” dedi.