Pazarama, Ramazan alışverişine özel kampanyasını duyurdu

Ramazan kampanyası kapsamında 1-31 Mart tarihleri arasında tüketicilere özel çeşitli fırsatlar sunuluyor. Dev fırsat günleri kampanyaları arasında Ramazan’ın Yıldızları’nda her gün seçili ürünlerde büyük indirimlere ek olarak her akşam 20:30- 05:30 saatleri arasında geçerli iftardan sahura kuponları ve 11-13 Mart tarihleri arasında 2 al 1 öde ya da 2. ürün 1 TL gibi fırsatlar öne çıkıyor.

Pazarama Plus, Ramazan kampanyası kapsamında üyelerine özel avantajlar sunuyor

Pazarama’nın yeni üyelik programı Pazarama Plus, Ramazan kampanyası kapsamında üyelerine özel avantajlar sunuyor. Pazarama Plus üyeleri; ücretsiz kargo, indirimler, marka iş birlikleri, tatil fırsatları ve alışverişlerden ekstra puan kazanımı gibi birçok avantajdan yararlanıyor. Ramazan ayı boyunca her gün sadece Pazarama Plus üyelerine özel ürünler indirime girerken, 17-18 Mart tarihlerinde ek indirimler ve kuponlarla avantajlar daha da katlanıyor.

İndirimlerin yoğunlaştığı kategoriler arasında süpermarket ve ev yaşam öne çıkıyor. Bu kapsamda hurma, peynir, zeytin, bakliyat, çikolata, kahvaltılıklar gibi gıda ürünleri ile bıçak setleri, sahan setleri, tencere-tava takımları, kahvaltı setleri gibi mutfak ürünlerinde cazip fırsatlar yer alıyor.

Banka kampanyaları ile de tüketicilere ek avantajlar sağlanıyor. İş Bankası kartları ile yapılan 1.000 TL ve üzeri her alışverişte 150 TL, toplamda 750 TL’ye varan PazaramaPuan kazanma fırsatı sunuluyor. VakıfBank kartları ile yapılan 1.500 TL ve üzeri alışverişlerde Worldpuan’lar 3 kat değerli hale geliyor. Ziraat Bankası kartları ile yapılan 1.500 TL ve üzeri harcamalarda 200 TL Bankkart Lira kazanılabiliyor. Bu kampanyalar dışında da birçok farklı banka kartına yönelik avantajlar da tüketiciler ile buluşuyor.|

Ramazan alışverişlerini daha avantajlı hale getirmek isteyen tüketiciler, Pazarama’nın sunduğu fırsatlardan yararlanarak ihtiyaçlarını en uygun fiyatlarla karşılayabiliyor.