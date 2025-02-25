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Pazarama’dan iş ortaklarının satışlarını artıracak yenilik

Türkiye’nin hızla büyüyen e-ticaret platformu Pazarama, iş ortaklarının mağazalarını ve ürünlerini daha görünür hale getirebilmeleri için güçlü bir çözüm sunuyor: Pazarama Ad. Bu yeni reklam yönetim platformu, iş ortaklarının kendi Pazarama İş Ortağım panellerinden bakiye satın alarak mağazalarını ve ürünlerini öne çıkarmalarını sağlıyor.

Haber Merkezi
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Pazarama’dan iş ortaklarının satışlarını artıracak yenilik
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Aralık 2024 itibarıyla kullanıma sunulan Pazarama Ad, ilk etapta kategori bazlı reklamlarla hayata geçirildi. Pazarama Ad sayesinde iş ortakları, Pazarama İş Ortağım satıcı panelindeki “Reklamlarım” sekmesine giriş yaparak, reklam bütçelerini kolayca yönetebiliyor ve ürünlerini hedef kitlelerine doğrudan ulaştırabiliyor. Reklam satın alma süreci ise oldukça kullanıcı dostu bir şekilde tasarlandı. İş ortakları, panel üzerinden önce reklam bakiyelerini satın alıyor ve ardından bu bakiyeleriyle diledikleri reklam alanını seçerek ürünlerini ve mağazalarını öne çıkarıyor. Reklam satın alabilmek için ise Pazarama iş ortağı olma, belirli bir mağaza puanına sahip olma, reklam sözleşmesini onaylama ve yeterli bakiyeye sahip olma şartları aranıyor.

Pazarama Ad, mağaza logolarının ve ürünlerin doğrudan ön plana çıkarılmasını sağlayarak tüketicilerin dikkatini çekme ve fark edilme şansını artırıyor. Bu yenilik, iş ortaklarının marka bilinirliklerini güçlendirmelerine ve satışlarını artırmalarına olanak tanıyor.

Bu özel fırsat, 1 Nisan 2025 tarihine kadar sürecek

Pazarama Ad’in lansmanına özel dikkat çekici fırsatlar da sunuluyor. Reklam alanları günlük sadece 250 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunulurken, reklam bakiyesi satın alan satıcılara %50 oranında hediye bakiye de tanımlanıyor. Bu özel fırsat, 1 Nisan 2025 tarihine kadar devam edecek.

İş ortakları ve tüketicilerine her yönüyle şeffaf bir pazaryeri partneri olma hedefiyle çalışmalarını sürdüren Pazarama, online alışverişin yanı sıra; uçak bileti satışı, otel rezervasyonu, araç kiralama, şehir ulaşım kartlarına yükleme, araçta mobil ödeme gibi farklı alanlarda da tüketicilerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere faaliyetlerini sürdürüyor. Pazarama’nın avantajlı ve fırsatlarla dolu dünyasına, Pazarama mobil uygulamasından ya da Pazarama'nın internet sitesinden ulaşabilirsiniz. 

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