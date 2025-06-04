Pazarama’dan Kurban Bayramı’na özel alışveriş fırsatları

Bayram sofralarının vazgeçilmezleri ve ev ihtiyaçlarına özel seçkilerle hazırlanan kampanya sayfasında süpermarket ve ev yaşam kategorileri dikkat çekiyor. Düdüklü tencerelerden tencere-tava setlerine, bıçak setlerinden sıvı yağlara ve bayram ziyaretlerinin klasiği çikolatalara kadar pek çok üründe büyük fırsatlar sunuluyor.

Bayram alışverişinde öne çıkan fırsatlar

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