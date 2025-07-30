Pazarama’dan Türkiye’de bir ilk: Yapay zekâ destekli sesli ürün özetleriyle alışverişte yeni dönem

Türkiye İş Bankası’nın e-ticaret sektöründe faaliyet gösteren yerli pazaryeri Pazarama, yapay zekâ alanındaki ürün geliştirme faaliyetlerine bir yenisini ekleyerek “Sesli Ürün Özeti” özelliğini kullanıcılarla buluşturuyor. Ürünlerin ismi, kategorisi, markası, görselleri, puanları ve kullanıcı yorumları gibi tüm detaylar yapay zekâ tarafından analiz edilerek anlaşılır ve yönlendirici bir dille seslendiriliyor. Böylece kullanıcılar; ürünün temel özelliklerini ve sağlayacağı faydaları dinleyebiliyor.

Pazarama Teknolojiden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Esin Sökmen, konuyla ilgili açıklamasında, “Türkiye’de pazaryerleri arasında ilk kez Büyük Dil Modelleri (LLM) ve Metin-Konuşma (TTS) teknolojilerini bir araya getirerek ürüne özel olarak sesli ürün özetleri sunan bir altyapıyı devreye aldık. Bu yenilik, üretken yapay zekânın gücünü e-ticaret deneyimine doğrudan entegre ettiğimiz önemli bir kilometre taşı olmakla birlikte aynı zamanda teknolojiyle farklılaşma stratejimizin de bir parçası. Türkiye’nin yerli pazaryeri olarak kendi kaynaklarımızla teknoloji geliştirmeye ve yapay zekâ alanındaki en gelişmiş modelleri Pazarama’ya entegre ederek ileri teknolojileri müşterilerimizle buluşturmaya devam edeceğiz.” dedi.

Üretken Yapay Zekâ (GenAI) teknolojilerinden olan Büyük Dil Modelleri (LLM) ve Metin- Konuşma (TTS) teknolojilerinin bir araya getirilmesiyle geliştirilen bu yenilikçi özellik; ürün bilgilerinin LLM aracılığıyla özet metne dönüştürülmesi ardından TTS aracılığıyla 30 farklı yapay zeka sesiyle seslendiriliyor. Her sesli özet ise yaklaşık 30-90 saniye uzunluğunda ve ortalama 1 dakikada dinlenebilir şekilde kullanıcıyla buluşuyor.

İlk fazda, Pazarama’da en çok görüntülenen yaklaşık 10.000 ürüne sesli özet özelliği hayata geçirilirken ilerleyen dönemde bu teknolojinin daha fazla ürüne eklenerek yaygınlaştırılması hedefleniyor. Pazarama’nın yapay zekâ ve yazılım ekipleri tarafından geliştirilen bu özellik sayesinde, şirketin yenilikçi bakış açısı ve yapay zekâ alanındaki ileri teknolojiler harmanlanarak kullanıcılara benzersiz bir alışveriş deneyimi sunuluyor.

Pazarama’ya, Pazarama mobil uygulamasından ya da Pazarama'nın internet sitesinden ulaşabilirsiniz.