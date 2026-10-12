Pazarama’nın okula ve şehre dönüş kampanyalarında alışverişler yüzde 32 arttı

Türkiye’nin e-ticaret ekosisteminde kullanıcılarına farklı ihtiyaçları için uçtan uca çözümler sunan Türkiye İş Bankası’nın yüzde 100 iştiraki Pazarama, Okula Dönüş ve Şehre Dönüş kampanyalarının alışveriş verilerini paylaştı. Yeni eğitim döneminin başlaması ve tatil sezonunun sona ermesiyle birlikte tüketicilerin alışveriş tercihleri de değişti. Kırtasiye ve çocuk giyim ürünlerine yönelik talep artarken, kitap ve dijital ürünler de dönemin dikkat çeken kategorileri arasında yer aldı.

Okula dönüşle birlikte kırtasiye alışverişleri yüzde 227 arttı

Okula dönüş döneminin beklenen hareketliliği kırtasiye kategorisinde yaşandı. Pazarama'da Kırtasiye ve Ofis kategorisindeki alışverişler önceki döneme göre yüzde 227, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 29 arttı. Fotokopi kağıdı, kuru boya kalemleri, akrilik boya ve fırçalar en çok tercih edilen ürünler arasında yer aldı.

Kitap sepetinde felsefe ve strateji kitapları öne çıktı

Yeni eğitim dönemiyle birlikte kitap alışverişleri de hız kazandı. Pazarama'da kitap satışları önceki döneme göre yüzde 191 arttı. Eğitim kitapları dışında, Sabahattin Ali'nin “Ses” adlı kitabı en çok tercih edilen eserler arasında yer alırken, Homeros’un ‘’Odysseia’’, Marcus Aurelius'un “Kendime Düşünceler”, Sun Tzu'nun “Savaş Sanatı” ve Machiavelli'nin “Hükümdar” adlı eserleri de öne çıktı. Çocuk kitaplarında ise Andreas König'in “Tarçın” ve “Büyük Pijama Partisi” ilgi gördü.

Okul hazırlıklarında çocuk giyim ve ayakkabı ürünleri de öne çıktı. Bu kategorilerdeki alışverişler yüzde 188 artarken, çanta alışverişlerinde yaklaşık yüzde 51 artış kaydedildi.

Mevsimler değişti, alışveriş tercihleri yenilendi

Yaz mevsiminin sona ermesi ve şehre dönüşün hız kazanmasıyla birlikte tüketicilerin alışveriş tercihleri de değişti. Sonbahar ve kış hazırlıkları alışveriş sepetlerine yansırken, açık hava giyim ürünlerine yönelik alışverişler yüzde 86, bot alışverişleri ise yüzde 136 arttı. Özellikle mevsimlik giyim ve ayakkabı kategorilerindeki hareketlilik dikkat çekti.

Dijital ürün alışverişlerinde yüzde 619 artış

Kampanya döneminin dikkat çeken sonuçlarından biri dijital ürünlerde yaşandı. Pazarama'da hediye kartları, dijital cüzdan kodları ve oyunlarda kullanılabilen dijital kodlara yönelik alışverişler, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 619 arttı. Bu yükseliş, tüketicilerin dijital ürünlere yönelik artan ilgisini ortaya koydu.

“Alışverişin her anında kullanıcılarımızın yanında olmayı hedefliyoruz”

Pazarama Satış ve Kategori Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Ünal Çapkan, okula dönüş ve şehre dönüş kampanya dönemine ilişkin değerlendirmesinde şunları söyledi; “Okula ve şehre dönüş dönemi, tüketicilerin farklı ihtiyaçlarının aynı anda öne çıktığı önemli bir alışveriş dönemi. Bu yılki kampanya verilerimiz, kırtasiye ve giyim gibi geleneksel ihtiyaçların yanı sıra dijital ürünlere yönelik ilginin de arttığını gösteriyor. Özellikle farklı kategorilerde yaşanan hareketlilik, kullanıcılarımızın alışveriş tercihlerinin giderek çeşitlendiğini ortaya koyuyor. Pazarama olarak bu değişimi yakından takip ediyor, geniş ürün yelpazemiz ve avantajlı kampanyalarımızla kullanıcılarımızın ihtiyaçlarına tek platform üzerinden yanıt veriyoruz. Amacımız, yalnızca belirli dönemlerde değil, yıl boyunca hayatın her anında kullanıcılarımızın yanında olmak. Önümüzdeki dönemde de alışveriş deneyimini daha kolay, erişilebilir ve avantajlı hale getirecek çözümler sunmaya devam edeceğiz.”