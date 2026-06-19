Pazarı geride bırakan Wings'ten 2 milyar TL'yi aşan fayda

Wings kullanıcılarının harcama alışkanlıkları, özellikle yurt dışı işlemlerde pazarın üzerinde bir büyümeye işaret etti. Akbank verilerine göre, Wings kullanıcıları son bir yılda sunulan ayrıcalıklar sayesinde 2 milyar TL'nin üzerinde fayda elde etti.

Son bir yılda Türkiye genelinde toplam alışveriş işlem adedi yüzde 12, yurt dışı işlem adedi ise yüzde 33 artış gösterirken, Wings kart kullanıcılarının işlem adetleri yurt içinde yüzde 15, yurt dışında yüzde 43 yükseldi. Bu performans, Wings'in hem yurt içi hem de yurt dışı harcamalarda pazarın üzerinde bir ivme yakaladığını ortaya koydu.

Öte yandan, Wings sahiplerinin uçak bileti alımlarını gerçekleştirdiği Gezkanatlan.com verileri, seyahat tercihlerinde yurt dışının öne çıktığını gösterdi. Son bir yılda platform üzerinden yapılan bilet satışlarının yüzde 55'i yurt dışı, yüzde 45'i ise yurt içi seyahatlerden oluştu. Veriler, Wings kullanıcılarının uluslararası seyahatlere yönelik ilgisinin giderek arttığına işaret etti.

"Müşteri artık hayatına dokunan fayda arıyor"

Akbank Dijital Çözümler ve Strateji Genel Müdür Yardımcısı Şebnem Dağ Güven, kredi kartı pazarında tüketici beklentilerinin değişmesiyle birlikte müşterinin günlük yaşamına dokunan bütüncül faydaların daha fazla önem kazandığını söyledi. Tüketicilerin hem bütçelerini daha bilinçli yönetmek hem de yaşam kalitelerini artıran deneyimlerden vazgeçmek istemediğini belirten Güven, bu durumun kredi kartlarını yalnızca bir ödeme aracı olmaktan çıkararak seyahat, yaşam tarzı ve ayrıcalık ekseninde daha stratejik bir konuma taşıdığını ifade etti. Güven, Wings kullanıcılarının son bir yılda sunulan ayrıcalıklar sayesinde 2 milyar TL'nin üzerinde fayda elde ettiğini, pazarın üzerinde gerçekleşen büyümenin de geliştirilen çözümlerin kullanıcılar tarafından benimsendiğini ortaya koyduğunu kaydetti.

"Mil Puan Transferi devrede, yapay zekâlı Seyahat Asistanı yolda"

Şebnem Dağ Güven, Wings ekosistemini yeni nesil dijital çözümlerle güçlendirmeyi sürdürdüklerini belirterek, kullanıcıların kazandıkları Mil Puanları yakınlarıyla paylaşabilmesini sağlayan Mil Puan Transferi özelliğini devreye aldıklarını söyledi. Güven, yakın dönemde kullanıma sunulması planlanan yapay zekâ destekli Seyahat Asistanı ile seyahat planlama sürecini veri odaklı öneriler ve rehberlik hizmetleriyle daha kişiselleştirilmiş bir yapıya kavuşturmayı hedeflediklerini ifade etti. Wings'i deneyim ve iyi yaşam ekonomisinde güçlü bir marka olarak konumlandırmayı amaçladıklarını kaydeden Güven, müşterilere karar alma süreçlerini kolaylaştıran ve günlük yaşama somut değer katan bir ayrıcalık ekosistemi sunmaya odaklandıklarını dile getirdi.