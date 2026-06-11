PEAK PV panel üretimine batarya ve enerji depolamayı da ekliyor

ANKARA (EKONOMİ)

Peak PV Yönetim Kurulu Başkanı M. Behiç Harmanlı küresel enerji dönüşümünde rekabetin artık yalnızca panel üretim kapasitesiyle değil; şebeke, depolama, mühendislik ve saha yönetimini aynı yapı altında buluşturabilen şirketlerle şekillendiğini belirtti. Harmanlı bu kapsamda devreye aldıkları yatırımlarla Türkiye’deki dönüşümün dikkat çekici oyuncularından birisi olarak öne çıktıklarını bildirdi.

Şirketin üretim tesisinin, gerçekleştirilen yatırımlarla yaklaşık 30 bin metrekare kapalı alana ulaştığı bilgisini veren Harmanlı, “Yıllık 2,5 GW güneş paneli üretim kapasitesine yönelik yatırım süreci başlatılırken, ilk etapta 1 GW’lık bölüm aktif üretime geçti. Üretilen panellerin önemli bölümü grubumuzun bünyesindeki güneş enerjisi projelerinde kullanılmaya başlandı” dedi.

İlk etapta 2,5 GW kurulu kapasiteyle başlaması planlanan batarya üretiminin, 2028 yılı itibarıyla 5 GW seviyesine çıkarılmasının öngörüldüğünü aktaran Harmanlı, “Tesiste; 1C, 0,5C, 0,25C ve 1/8C uygulamalara yönelik farklı batarya çözümlerinin yanı sıra, cell’den modüle, modülden komple batarya sistemine kadar tüm süreçlerin aynı yapı içerisinde yönetilmesi hedefleniyor, ayrıca PCS ve EMS üretiminin de tesiste gerçekleştirilmesi planlanıyor” diye konuştu.

Enerji sektöründe özellikle veri merkezleri, elektrikli ulaşım, yapay zekâ yatırımları ve depolamalı yenilenebilir enerji projeleriyle birlikte elektrik altyapısına yönelik ihtiyaçların hızla arttığını belirten Behiç Harmanlı, enerji dönüşümünün artık yalnızca üretim değil, depolama ve şebeke tarafında da yeni bir sanayi ölçeği oluşturduğunu söyledi.

Hedeflerini “Üretim, depolama ve enerji teknolojilerini aynı ekosistem içerisinde geliştirebilen güçlü bir sanayi altyapısı oluşturmak” şeklinde özetleyen Harmanlı, “Bu vizyonu yalnızca üretim tarafında değil, yatırım tarafında da hayata geçirdik. Peak PV ile yenilenebilir enerjide üretimin yanı sıra yatırımcı kimliğimizi de güçlendiriyoruz. Konstrüksiyon tarafında arazi, çatı ve carport çözümlerinin tamamı Peak PV çatısı altında ilerliyor. Yatırımcı olarak Türkiye, Avrupa ve Azerbaycan’da solar ve hibrit depolama projelerinde de önemli bir pay üstleneceğiz” ifadelerini kullandı. Bugün Romanya’da 0.25C depolama sistemiyle 150 MW’lık bir yatırımın sahip olduklarını vurgulayan Behiç Harmanlı, “ESCO modeli kapsamında kurulan özel amaçlı (SPV) şirketlerin sahibi ve Türkiye’de kurulan ESCO şirketlerinin ana ortaklarından biri konumundayız” dedi.