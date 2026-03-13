PEAKUP, "AI in Action: Frontier Journey" ile yapay zeka dönüşümünü masaya yatırdı

Microsoft'un Türkiye’deki ilk ve tek "Frontier Partner"ı PEAKUP, dijital yetkinliklerin sürdürülebilir büyüme üzerindeki doğrudan etkisi ve yapay zeka yatırımlarının oluşturduğu mutlak stratejik üstünlüğün ele alındığı "AI in Action: Frontier Journey" etkinliğini gerçekleştirdi.

Microsoft Yapay Zeka Çözümlerinden Sorumlu Güneydoğu Avrupa Bölge Satış Müdürü Mike Szewczyk ve Microsoft Türkiye Genel Müdür Yardımcısı Cüneyt Batmaz’ın da konuşmacılar arasında yer aldığı etkinlikte, "frontier firm" kavramı çerçevesinde yapay zeka dönüşümünün temel dinamikleri ele alınırken, kurumların bu dönüşümde öncü şirketler arasında yer alabilmeleri için izlemeleri gereken yol haritası paylaşıldı.

"Yapay zeka dokunuşlarını hayatımızın parçası olarak göreceğiz"

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan PEAKUP CEO'su Ahmet Toprakçı, "Bu etkinlikte, yapay zekayı yalnızca teknolojik bir gelişme olarak değil, kurumların stratejik dönüşümünü yönlendiren temel bir güç olarak konumlandırıyoruz. 'AI in Action' serisi aracılığıyla iş dünyasının liderlerini bir araya getiriyor, yapay zeka alanındaki somut deneyimleri paylaşarak kurumların geleceğini birlikte şekillendirmeye devam ediyoruz." dedi.

Şu anda insan hayatında var olan yapay zekanın yakın gelecekte daha da pratikte kullanılacak bir noktaya ulaşacağını söyleyen Toprakçı, şöyle devam etti:

"O kadar uzak olmayan bir gelecekte bir doktor teşhisini koymadan önce mutlaka yapay zekaya danışacak veya bir pilot rota belirlerken yapay zeka ile konuşacak. Bugün kendi istediğimiz zaman yaptığımız yapay zeka dokunuşlarını artık hayatımızın bir parçası olarak görmeye başlayacağız. Bir zamanlar evimize bilgisayarlar girmişti. Bu hayatımızda ciddi bir dönüşüm gerçekleştirdi. İnternet başka bir kırılımı yaşattı. Şu anda internetten bile daha büyük kırılım yapay zeka ile gerçekleşiyor. Yapay zeka ile artık uygulama dünyası, yazılım dünyası, iş yapış süreçlerimiz ve meslekler değişiyor. Buna paralel olarak yapay zekanın uzmanlığına ihtiyacımız artıyor. Zira insan faktörüyle birlikte çalışılan senaryolarda, o insanın uzmanlığı yapay zekada üretilen değeri ortaya koyuyor."

"İnsanlar muazzam bir verimlilik kazanacak"

Etkinlikte konuşan Microsoft Türkiye Genel Müdür Yardımcısı Cüneyt Batmaz, çalışandan çok daha fazlasının beklendiği bugünlerde, insani faktörlerin devreden çıktığı anda dijital faktörlerin yani ajanların devreye girdiğini söyledi.

Batmaz, "Ajanların mümkünse birbirleri arasında senkronize olarak süreci rahatlatmalarını bekliyoruz. İnsanlar bu sürecin içerisinde ajanlara delege ettikleri işlerle muazzam bir verimlilik kazanacak ve akışların onaycıları olacaklar." ifadelerini kullandı. Batmaz, insanı hala merkezde tutan bu yapıda ajanların sürekli olarak insanlara yardım eden bir yardımcı olarak konumlandırıldıklarını belirtti.

Öncü şirketlerin yapay zeka kullanımı

Microsoft Yapay Zeka Çözümlerinden Sorumlu Güneydoğu Avrupa Bölge Satış Müdürü Mike Szewczyk ise yapay zeka ajanlarının çeşitli iş birimlerinde iş yapış biçimlerini nasıl değiştirdiğini anlattı.

Szewczyk, "İş süreçlerini otomatikleştirmek ve yürütmek için yapay zekayı kullanan ajanlardan bize bazı bilgiler getirmesini istiyor, bazı basit kurallar koyuyoruz ve onlar da bunlara uyuyor. Bunlar bilgi alma ajanları iken, görev tabanlı ajanlar ise sadece kendi başlarına çalışmakla kalmıyor, aynı zamanda işi daha iyi nasıl yapacaklarını otonom olarak öğreniyor. Biz sadece onları yönlendiren yöneticileriz ve bağımsız olarak çalışmalarını denetliyoruz." diye konuştu.

Szewczyk, tam destek sağlayan yapay zeka ajanslarından bahsederek öncü şirketlerin bu üç yapıyı da aynı anda kullandıklarına dikkati çekti.

Etkinlikte yapay zeka yatırımlarının stratejik etkisi, veri odaklı karar alma süreçleri, yapay zeka ajanlarının kurum içindeki rolü ve yeni nesil dijital iş modelleri gibi başlıklar; gerçek kullanım senaryoları ve global iç görüler eşliğinde ele alındı.

Etkinlik kapsamında gerçekleştirilen "The AI Inflection Point", "Frontier Firm Perspective", "Agentic Landscapes: Building What’s Next", "Unlocking Data Power" ve "Rewriting the Enterprise Core" başlıklı oturumlarda, yapay zekanın iş dünyasında yarattığı paradigma değişimi farklı perspektiflerden değerlendirildi. Günün ilerleyen saatlerinde düzenlenen executive oturumlarında ise liderler, stratejik bakış açılarıyla yapay zeka destekli organizasyonların nasıl şekillendiğini tartıştı.