Pegasus 2024'te yüzde 12 büyümeyi hedefliyor

Pegasus Hava Yolları CEO'su Güliz Öztürk, 11 Aralık itibarıyla Mısır'da üçüncü noktaları olan İskenderiye'ye Sabiha Gökçen'den uçmaya başladıklarını, ayın ikinci yarısında da Sabiha Gökçen'den Kutaisi, Dortmund ve Birmingham'a, İzmir'den Varşova'ya, Antalya'dan Varşova ve Krakow'a uçmaya başlayacaklarını söyledi.

Öztürk, "18 Ocak itibarıyla uçuş ağımızdaki 50. ülkemiz olan Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'e de Sabiha Gökçen'den haftada 2 frekans uçmaya başlayacağız. Yeni rotaları her zaman değerlendirmeye devam ediyoruz" diye konuştu.

2022 yılının yaz sezonunda, Kovid-19 nedeniyle uygulanan sınır yasaklarının kaldırılması sonrası seyahat talebinde çok seri bir canlanma gerçekleştiğini belirten Öztürk, "Uzun süredir ertelenmekte olan bu talebin yoğun bir şekilde piyasaya akması, bu talebi karşılamaya hazır olan ulaşım ve konaklama sektörü paydaşları açısından önemli bir fırsat yarattı. Biz pandemi süresince de kendimizi pandemi sonrasına hazır tutmaya odaklanmıştık. Çalışma arkadaşlarımızla planlarımızı talep geri döndüğünde kapasitemizi en hazır şekilde bu talebi karşılayabilmek üzerine kurgulamıştık. Sonuçta misafirlerimize çok iyi bir hizmet sağlayarak 2022 yılını sektörümüzde global anlamda ön plana çıkan bir finansal performansla kapattık, kendi tarihimiz açısından da yeni rekorlara imza attık." dedi.

Öztürk, 2023 yılına seyahat talebinde normalleşme yaşanacağını bilerek hazırlandıklarını ve planlamalarını buna göre yaptıklarını, şu ana kadarki gerçekleşmelerin de beklentileri paralelinde olduğunu ifade etti. 2022'den sonra 2023 yılında da sektör ortalamalarının çok üzerinde kapasite artışı kaydettiklerini ve yılı Kovid-19 öncesi kapasiteleri yüzde 30'dan fazla artırmış olarak kapatacaklarını dile getiren Öztürk, şöyle devam etti:

"Yapılan hesaplamalarda Avrupa'nın toplam kapasitesinin daha yeni yeni 2019 seviyesine ulaştığı görülüyor. Bunu pek çok finansal parametrede sektördeki öncü konumumuzu koruyarak başarıyor olmamız bizim için ayrıca bir gurur kaynağı. 2022 yılını faaliyet karlılığı performansımız açısından takip ettiğimiz faiz, vergi, amortisman öncesi kar marjında yüzde 34,1'lik gerçekleşmeyle, global olarak en önlerde tamamlamıştık. 2023 yılı için de yine bu parametrede yüzde 30'larda bir gerçekleşme yönündeki beklentimizi piyasa ve yatırımcılarımızla paylaşmış durumdayız. 2023 yılını 32 milyon misafir sayısına yaklaşarak kapatacağımızı öngörüyoruz."

"Topluma değer yaratmaları için gençleri desteklemenin önemine inanıyoruz"

Güliz Öztürk, gençleri önemsediklerini ve topluma değer yaratmaları için gençleri desteklemenin önemine inandıklarını söyledi.

Gençlerin güçlenmesiyle ilgili üretilen kıymetli fikirlerin hayata geçirilebilmesi için desteğin şart olduğunu belirten Öztürk, "Bu düşüncelerle 2018 yılında Yarınlara Uçuyoruz projemizi başlatmıştık. İlk günden bu yana birçok projeye destek verdik. 2023-2024 uygulama döneminde de projemiz devam ediyor" dedi. Öztürk, Cumhuriyet'in 100. yılında genç kızlar için önemli bir adım attıklarını dile getirerek şunları ifade etti:

"Cumhuriyet'i sonsuza kadar yaşatacaklarını bilerek, Türk Eğitim Vakfı ile üniversiteli 1000 kız öğrencinin eğitimine destek oluyoruz. Deprem bölgelerindeki gençlerimize destek verebilmek adına bir karar aldık, bursiyerlerimizin yüzde 25'i depremden etkilenen illerimizden geliyor. Bu destekle, TEV tarihinde tek seferde en yüksek desteği veren kurum olmaktan gurur duyuyoruz. Hedefimiz, gelecek için bir değer yaratabilmek adına eğitimi ve ekonomik sebeplerle eğitimden uzaklaşma ihtimali daha yüksek olan genç kızları kapsayan bir fayda yaratabilmek. 2023-2024 eğitim-öğretim yılında başlayan projemiz, öğrencilerin üniversite öğrenimleri tamamlanana kadar devam edecek."

"Kapasite yatırımlarımız devam edecek"

Öztürk, gelecek yıl talep açısından mevcut durumda gözlemledikleri normalleşme sürecinin devam edeceğini söyledi. Kapasite tarafında tedarik sürecinde devam eden aksaklıklar nedeniyle sektör genelinde kapasite artışında agresif büyüme oranlarının görülmeyeceğini kaydeden Öztürk, bu anlamda arz ile talebin dengede seyredeceğini belirtti.

Öztürk, "Maliyetler tarafında ise global enflasyonist ortamın etkileri devam ediyor, ancak agresif büyüme beklentilerinin olmaması bu maliyetlerin yönetilmesi açısından da sektördeki paydaşlara manevra alanı sağlayacaktır" diye konuştu. Yeni nesil uçakları teslim alarak filoyu yenilemeyi sürdürdüklerine dikkati çeken Öztürk, şunları kaydetti:

"Bu uçakların faaliyetlerimize getirdiği katkı da günden güne belirginleşiyor. Potansiyel maliyet baskılarını yönetme anlamında, yeni nesil uçaklardan oluşan genç filomuzun yüksek verimliliğine çok güveniyoruz. Sipariş takvimimiz göre 2024 yılında 17 adet yeni nesil uçak daha filomuza katılacak, yani kapasite yatırımlarımız devam edecek. Bir yandan filodaki eski nesil uçaklarımızdan filodan çıkanlar olacak. Toplam kapasitemizde yüzde 10 ila 12'lik büyüme öngörümüz var ve 2024 bütçemizi de bu paralelde çalışıyoruz."