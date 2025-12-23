Pegasus, Chelsea Futbol Kulübü’nün resmi hava yolu partneri oldu

Hüseyin ASLIYÜCE

Chelsea, dünya futbolunun önde gelen kulüplerinden geniş taraftar kitlesiyle de destekleniyor. Pegasus Hava Yolları’nın gerçekleştirdiği bu global ortaklık uluslararası marka yolculuğunda yeni bir sayfa açtığını anlaşılıyor. Şirketin öncelikli yurt dışı pazarlarda yenilikçi iletişim kampanyaları hayata geçirmeyi hedeflediği de bildirildi.

Anlaşma hakkında açıklama yapan Pegasus Hava Yolları Ticaret Genel Müdür Yardımcısı Onur Dedeköylü şunları söyledi: “Bu iş birliğiyle yenilikçilik, küresel büyüme ve insanları birbirine bağlama vizyonunu paylaşan iki güçlü marka bir araya geliyor. Futbolun evrensel gücüyle, global marka yolculuğumuzu daha da ileri taşımayı hedefliyoruz. Chelsea’nin global taraftar kitlesi, bizim uluslararası erişimimizle güçlü bir şekilde örtüşüyor. Birleşik Krallık, beş farklı noktaya uçtuğumuz ve büyümeyi sürdürdüğümüz önemli pazarlarımızdan biri. Chelsea Futbol Kulübü iş birliğiyle taraftarlar ve misafirlerimiz için ilham veren deneyimler yaratmayı sabırsızlıkla bekliyoruz.”

Chelsea Futbol Kulübü İş Ortaklıkları Satış Direktörü Oliver Boden ise ; “Pegasus Hava Yolları’nın son yıllardaki büyüme performansı ve seyahati herkes için erişilebilir kılma vizyonu son derece etkileyici. Hava yolu sektörünü dönüştürme hedefleri ve filo yatırımları, ne kadar büyük düşündüklerini açıkça ortaya koyuyor. Pegasus ile iş birliği yapmaktan gurur duyuyor; yolculuklarının bir sonraki aşamasında onları desteklemeyi ve birlikte benzersiz bir ortaklık inşa etmeyi hedefliyoruz’’dedi.