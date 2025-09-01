  1. Ekonomim
Pegasus Hatay uçuşlarına yeniden başladı

Pegasus Hava Yolları, 6 Şubat depremlerinden sonra inşa edilen yeni piste ilk uçuşunu gerçekleştirerek, Hatay seferlerine yeniden başlattı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Pegasus Hava Yolları, filosunu yeni yatırımlarla güçlendirmeye ve uçuş ağını genişletmeye devam ediyor.

Depremden hasar gören havalimanında inşa edilen yeni piste uçuş yapan ilk hava yolu "Cumhuriyet" uçağıyla Pegasus oldu.

Şirketin İstanbul Sabiha Gökçen-Hatay uçuşları yaz döneminde her gün, kış döneminde ise günde iki kez düzenlenecek. Ayrıca şirket, Ercan-Hatay hattında da haftada 4 frekans uçuş gerçekleştirecek.

Hatay uçuşlarının yeniden başlamasıyla şirket, Türkiye'nin dört bir yanını birbirine bağlayan geniş uçuş ağını daha da güçlendirdi.

