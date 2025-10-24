Pegasus, İzmir’den Barselona’ya  direkt uçuş başlattı

Hüseyin ASLIYÜCE

Avrupa uçuş ağını güçlendiren Türkiye’nin lider düşük maliyetli hava yolu Pegasus Hava Yolları, bugün itibarıyla İzmir ile Barselona arasında direkt uçuşlara başladı. Akdeniz’in iki önemli kıyı kenti arasında kurulacak bu yeni köprü, uygun fiyatlı ve konforlu seyahat imkânı sunarken, Türkiye ile İspanya arasındaki kültürel ve ekonomik bağları da güçlendirecek.

İzmir Adnan Menderes Havalimanı’ndan uçuşlar pazartesi ve cuma günleri 10.55’te, Barselona Havalimanı’ndan ise aynı günler 14.30’da (27 Ekim’de kış tarifesine geçişle 13.30’da) yapılacak. 7 Aralık tarihinden itibaren pazar günleri de seferler gerçekleştirilecek.

İzmir-Barcelona hattı için biletler, 54,99 Euro’dan başlayan fiyatlarla flypgs.com web sitesi, Pegasus mobil uygulaması ve yetkili acenteler üzerinden satın alınabiliyor.