Pegasus, Milas Bodrum ve Dalaman’dan Kişinev’e uçacak
Pegasus Hava Yolları, yaz sezonunda Milas Bodrum ve Dalaman havalimanlarından Moldova’nın başkenti Kişinev’e uçuş yapacak. Kişinev’e yapılacak seferlerinin biletleri 29 Euro’dan satışa sunuldu.
Hüseyin ASLIYÜCE
Kişinev hattında seferlerin biletleri 29 Euro’dan satışa sunulurken yolcular 30 Mayıs – 4 Ekim tarihlerinde uçuş yapabilecek.
Pegasus, Sabiha Gökçen Havalimanı merkezli tarifeli düşük maliyetli operasyonların yanı sıra özellikle Antalya, Milas Bodrum ve Dalaman kalkışlı charter yani tarifesiz uçuşlar yapıyor.
Hangi seferler yapılacak
Almanya: Köln/Bonn, Düsseldorf, Frankfurt, Münih, Stuttgart, Dortmund (yeni/sezona bağlı hatlar sık ekleniyor)
İngiltere: Londra Stansted (ve bazen Manchester)
Diğer Avrupa ülkeleri: Amsterdam, Brüksel, Paris, Prag, Budapeşte, Varşova
Orta Doğu / Diğer: Kuzey Kıbrıs (Ercan), Dubai (bağlantılı veya direkt)
Bu uçuşların büyük kısmı turizm odaklı olduğu için tur operatörleri (TUI, Thomas Cook benzeri) tarafından charter olarak satılıyor.