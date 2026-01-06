  1. Ekonomim
  2. Şirket Haberleri
  3. Pegasus, Milas Bodrum ve Dalaman’dan Kişinev’e uçacak
Takip Et

Pegasus, Milas Bodrum ve Dalaman’dan Kişinev’e uçacak

Pegasus Hava Yolları, yaz sezonunda Milas Bodrum ve Dalaman havalimanlarından Moldova’nın başkenti Kişinev’e uçuş yapacak. Kişinev’e yapılacak seferlerinin biletleri 29 Euro’dan satışa sunuldu.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Pegasus, Milas Bodrum ve Dalaman’dan Kişinev’e uçacak
Takip Et

Hüseyin ASLIYÜCE

Kişinev hattında seferlerin biletleri 29 Euro’dan satışa sunulurken yolcular 30 Mayıs – 4 Ekim tarihlerinde uçuş yapabilecek.

Pegasus, Sabiha Gökçen Havalimanı merkezli tarifeli düşük maliyetli operasyonların yanı sıra özellikle Antalya, Milas Bodrum ve Dalaman kalkışlı charter yani tarifesiz uçuşlar yapıyor.

Hangi seferler yapılacak

Almanya: Köln/Bonn, Düsseldorf, Frankfurt, Münih, Stuttgart, Dortmund (yeni/sezona bağlı hatlar sık ekleniyor)

İngiltere: Londra Stansted (ve bazen Manchester)

Diğer Avrupa ülkeleri: Amsterdam, Brüksel, Paris, Prag, Budapeşte, Varşova
Orta Doğu / Diğer: Kuzey Kıbrıs (Ercan), Dubai (bağlantılı veya direkt)

Bu uçuşların büyük kısmı turizm odaklı olduğu için tur operatörleri (TUI, Thomas Cook benzeri) tarafından charter olarak satılıyor.

Usta sanatçı Haldun Dormen enfeksiyon nedeniyle hastanede tedavi görüyorUsta sanatçı Haldun Dormen enfeksiyon nedeniyle hastanede tedavi görüyorGündem

 

AJet’ten 2026 yılının ilk kampanyası: 9 dolara yurt dışı biletiAJet’ten 2026 yılının ilk kampanyası: 9 dolara yurt dışı biletiŞirket Haberleri

 