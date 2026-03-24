  Pegasus, Orta Doğu uçuşlarının iptal süresini uzattı
Pegasus, Orta Doğu uçuşlarının iptal süresini uzattı

Pegasus Hava Yolları, güvenlik riskleri nedeniyle başta İran olmak üzere tüm Orta Doğu uçuşlarının iptal süresini 12 Nisan’a kadar uzatıldığını açıkladı.

Pegasus, Orta Doğu uçuşlarının iptal süresini uzattı
Konuyla ilgili olarak Pegasus Hava Yolları'nın resmi internet sitesinden yapılan duyuruda, “Tüm İran ve Irak uçuşlarımız, gidişleri 12.04.2026, dönüşleri 13.04.2026 olan seferler dahil, iptal edilmiştir. Kuveyt, Bahreyn, Doha, Dammam, Dubai, Abu Dabi, Sharjah, Amman ve Beyrut uçuşlarımız, gidişleri 12.04.2026, dönüşleri 13.04.2026 olan seferler dahil, iptal edilmiştir. Riyad uçuşlarımız gidişleri 31.03.2026 - dönüşleri 01.04.2026 olan seferler dahil iptal edilmiştir” denildi.

