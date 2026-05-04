  1. Ekonomim
  2. Şirket Haberleri
  3. Pegasus, Orta Doğu’da bazı ülkelere uçuşlara yeniden başlıyor
Takip Et

Pegasus, Orta Doğu’da bazı ülkelere uçuşlara yeniden başlıyor

Orta Doğu’da yaşanan uçuş güvenliği sorunları nedeniyle birçok ülkeye seferlerini iptal eden Pegasus, mayıs ayında başta Dubai olmak üzere 6 ülkeye seferlere yeniden başlıyor.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Pegasus, Orta Doğu’da bazı ülkelere uçuşlara yeniden başlıyor
Takip Et

Yaşanan olaylar ve uçuş güvenliği nedeniyle havayolu şirketleri bazı ülkelerin hava sahalarını kapatması nedeniyle 28 Şubat’tan itibaren başta İran olmak üzere Orta Doğu’da birçok ülkeye uçuşlarını durdurmuştu.

ABD ve İran arasında yaşanan kısmi ateşkes ve ülkelerin hava sahalarını açması nedeniyle havayolu şirketleri Orta Doğu’da uçuşlara başladı.

Bu kapsamda Pegasus Havayolları 5 Mayıs’ta Amman’a, 8 Mayıs’ta Erbil’e, 11 Mayıs’ta Dubai’ye, 12 Mayıs’ta Doha’ya, 13 Mayıs’ta Beyrut’a ve 14 Mayıs’ta ise Bağdat’a seferlerin başlayacağını duyurdu.

2026 Kurban Bayramı emekli ikramiyesi | Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne kadar, ne zaman yatacak?2026 Kurban Bayramı emekli ikramiyesi | Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne kadar, ne zaman yatacak?Ekonomi
Akaryakıt fiyatlarında son durum: İşte 4 Mayıs 2026 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıAkaryakıt fiyatlarında son durum: İşte 4 Mayıs 2026 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıEkonomi
Gözler Kabine'de: Kurban Bayramı tatili 9 gün olacak mı?Gözler Kabine'de: Kurban Bayramı tatili 9 gün olacak mı?Gündem
Altın birikimleri zirveye ulaştı: En çok altın hangi ilde toplandı?Altın birikimleri zirveye ulaştı: En çok altın hangi ilde toplandı?Ekonomi

 

 