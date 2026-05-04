Pegasus, Orta Doğu’da bazı ülkelere uçuşlara yeniden başlıyor

Yaşanan olaylar ve uçuş güvenliği nedeniyle havayolu şirketleri bazı ülkelerin hava sahalarını kapatması nedeniyle 28 Şubat’tan itibaren başta İran olmak üzere Orta Doğu’da birçok ülkeye uçuşlarını durdurmuştu.

ABD ve İran arasında yaşanan kısmi ateşkes ve ülkelerin hava sahalarını açması nedeniyle havayolu şirketleri Orta Doğu’da uçuşlara başladı.

Bu kapsamda Pegasus Havayolları 5 Mayıs’ta Amman’a, 8 Mayıs’ta Erbil’e, 11 Mayıs’ta Dubai’ye, 12 Mayıs’ta Doha’ya, 13 Mayıs’ta Beyrut’a ve 14 Mayıs’ta ise Bağdat’a seferlerin başlayacağını duyurdu.