Pegasus, Sabiha Gökçen Havalimanı’na uçak bakım hangarları için 40 milyon dolarlık yatırım yaptı

Hüseyin ASLIYÜCE

Pegasus Hava Yolları, Sabiha Gökçen Havalimanı’nda hayata geçirmekte olduğu dar gövde uçak bakım hangarlarından oluşan yeni uçak bakım merkezinin ilk fazını hizmete alarak, teknik bakım kapasitesini ve kabiliyetlerini önemli ölçüde artırdı. Pegasus, ilk etapta 40 milyon dolarlık yatırımla hayata geçen hangar yatırımıyla bakım süreçlerinde zaman ve kaynak optimizasyonu sağlayarak, operasyonel verimliliğini güçlendirmeyi ve uçakların bakım kaynaklı yerde kalma süresini azaltmayı hedefliyor.

Uçtan uca bakım ve teknik operasyon altyapısı

Geçen yık 29 Ocak’ta başlatılan proje, bir yıl içinde tamamlanarak ilk fazıyla faaliyete geçti. İlk faz olarak, aynı anda beş dar gövde uçağın hat ve üs bakımının yapılacağı iki bakım hangarı ve bir boya hangarı devreye alındı. 2026 yılı son çeyreğinde tamamlanacak ikinci fazla birlikte ilave beş dar gövdeli uçağa üs bakımı yapılabilecek diğer bir hangar hizmete girecek. Üçüncü fazda ise bu hangar on dar gövdeyi alabilecek şekilde genişletilecek ve uçak bakım merkezi yatırımı tamamlanmış olacak.

Hat ve üs bakım faaliyetlerini aynı çatı altında toplayacak bu ilk faz hangarları, günlük operasyonu destekleyen hat bakım faaliyetlerinden motor ve iniş takımı değişimlerine, aviyonik ve yapısal modifikasyonlardan üs bakım uygulamalarına, komple uçak boyama işlemlerinden dış gövde tasarım ve kaplama uygulamalarına, komponent bakımından eğitim faaliyetlerine kadar geniş bir yelpazede operasyon yürütecek şekilde tasarlandı.

Güliz Öztürk: Yeni hangar yatırımı, daha hızlı ve daha optimize operasyon için stratejik bir adım

Pegasus Hava Yolları CEO’su Güliz Öztürk yeni yatırıma ilişkin değerlendirmesinde şunları söyledi:

“Teknik altyapıya yaptığımız her yatırım, operasyonel gücümüzü bir adım daha ileri taşıyor. Sabiha Gökçen’de yaptığımız uçak bakım merkezi yatırımı da Pegasus’un sürdürülebilir büyüme yolculuğunda stratejik bir kilometre taşı niteliğinde. Yeni hangarlarımız hem artan filomuzun bakım ihtiyaçlarını daha etkin yönetmemizi sağlayacak hem de dijitalleşme ve verimlilik odağındaki dönüşümümüzü hızlandıracak. Uçaklarımızın bakım süreçlerini daha hızlı ve daha optimize bir şekilde yöneterek misafirlerimize kesintisiz bir uçuş deneyimi sunmayı hedefliyoruz.”

Pegasus, birinci faz hangarlarıyla bakım ve operasyonel gücünü artırıyor

Beş dar gövde uçağa eş zamanlı hizmet verebilen bu hangarlar, Boeing 737 NG ve Airbus A320/A321 ailesinin CEO ve NEO modelleri yetkisi ile tüm dar gövde uçak tiplerine uygun altyapıya sahip bulunuyor. Tesis, bakım ve modifikasyon faaliyetlerinin yapılacağı iki hangarın yanı sıra uçak boyama için özel olarak inşa ve teçhiz edilmiş ayrı bir hangarı bünyesinde barındırıyor.

Toplam 18 bin metrekare kapalı alanda konumlanan yapı, 25 bin metrekarelik apronla destekleniyor ve Sabiha Gökçen Havalimanı’nın iki pisti arasındaki stratejik geçiş noktasında yer alıyor. Yaklaşık 40 milyon dolarlık yatırımla hayata geçirilen ilk faz hangarları, teknik kapasitenin yanı sıra yaklaşık 200 kişilik ek istihdam yaratıyor.



Tesis, Pegasus’un büyüyen filosuna öncelikli olarak hizmet verecek. İlerleyen dönemde kapasite uygunluğuna bağlı olarak diğer hava yolu şirketlerine ait uçakları da kabul edilebilecek.

Yeni hangarda dijitalleşme ve sürdürülebilirlik bir arada

Hangar, Pegasus’un dijital bakım ve sürdürülebilirlik vizyonunun da önemli bir halkasını oluşturuyor. Kağıtsız bakım süreçleri, dijital depo ve takım hane, insansız kişisel koruyucu donanım otomatları ve yapay zekâ destekli iş sağlığı çözümleri gibi uygulamalar sayesinde süreçler daha hızlı ve verimli ilerliyor. Önleyici bakım faaliyeti ve veri analitiği sistemleri ise bakım ihtiyaçlarının önceden öngörülmesine imkân tanıyarak operasyonların kesintisiz devamını destekliyor. Sürdürülebilirlik boyutunda ise hangar yapımında enerji verimliliğine ve atık yönetimine odaklanan bir altyapı tercih edildi.