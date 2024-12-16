Pegasus Sabiha Gökçen’den Nice seferlerine haftada 4 gün başladı
Sabiha Gökçen Havalimanı, 2024 yılı sona ermeden Avrupa bağlantılarına bir yenisini daha ekledi. Bugünden itibaren haftanın 4 günü, Pegasus Havayolları ile Fransa’nın Nice şehrine direkt uçuşlar başladı. Böylece Sabiha Gökçen’den en yeni uluslararası bağlantısı Nice, Fransa oldu.
Türkiye’nin en büyük ikinci havalimanı İstanbul Sabiha Gökçen’in (İSG) en yeni Avrupa bağlantısı, Güney Fransa’nın incisi Nice kenti oldu. Pegasus Havayolları 16 Aralık’tan itibaren haftada 4 gün Nice’e karşılıklı direkt uçuşlara başladı.
İlk seferler bugün gerçekleşti
İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan (SAW) ve Nice Havalimanı (NCE) bugün yapılan ilk uçuşla seferler Pazartesi, Çarşamba, Cuma ve Pazar günleri karşılıklı olarak seferler gerçekleştirilecek.
Türkiye’nin en hızlı büyüyen havalimanlarından biri olan Sabiha Gökçen, “Şehrin Havalimanı” mottosuyla İstanbul’un zengin tarihi ve kültürünü, 51 ülkede 38 iç hat ve 103 dış hat olmak üzere toplam 141 destinasyona bağlıyor. Nice – Fransa bağlantısıyla Sabiha Gökçen, 2024 yılında 15 dış hat ve 1 iç hat olmak üzere toplam 16 yeni destinasyonu bağlantı ağına ekledi.