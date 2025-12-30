Pegasus, Smartwings için 18 ay pazarlık yaptı

Hüseyin ASLIYÜCE

Pegasus Hava Yolları Genel Müdürü Güliz Öztürk, Take Of Channel’in yapımcısı Cihan Akgün’ün CEO TALKS programına konuk oldu. Soruları yanıtlayan Öztürk, Smartwings için 18 ay boyunca pazarlık yaptıklarını tam olarak sonucun 6 ila 9 ay sonrasında ortaya çıkacağına dikkat çekti.

Öztürk, Smartwings’in 1923’te kurulan ve dünyanın en eski beş havayolundan biri olduğunu belirterek, şirketin hâlen Çekya, Slovakya, Polonya ve Macaristan’dan uçuş haklarına sahip olduğunu söyledi.

Öztürk, "Toplam 47 uçaklık filosu bulunan Smartwings, ağırlıklı olarak tatil destinasyonlarına seferler düzenliyor. Yoğun sezonda 'wet lease' ile filo büyüyor. Bizim de yaklaşık 20 uçağımız Antalya’da ve tur operatörleri ile de yoğun çalışıyoruz. Bu açıdan kesişen bir iş planına sahibiz” dedi.

Finansallar konsolide olacağını belirten Öztürk, operasyonların ayrı yürüyeceğini açıkladı. Şirketin aynı zamanda tarifeli uçtuğunu da söyledi.

Üç yıllık plan

Öztürk, Pegasus’un üç yıllık stratejik planları kapsamında 2022 planına göre yurt dışında stratejik büyümeye odaklandığını belirterek, farklı pazarlara yönelik çalışmaların da eş zamanlı olarak sürdüğünü vurguladı.

737-10 MAX siparişi

Geçen yıl siparişi verdikten sonra tekrar Boeing’e dönecek Pegasus’un gözü MAX 10 sertifikasyonunda. Bu konuda Boeing ile temasda olduğunu belirten Öztürk “2026 ortasında gerekli sertifikayonun tamamlanmasını bekliyoruz. 2028’de MAX 10’ların teslimatı başlayacak” dedi.