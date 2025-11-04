  1. Ekonomim
Pegasus Hava Yolları, Türk Hava Yolları Teknik A.Ş., ile iki anlaşma yaptı. Anlaşma ile Pegasus’un Airbus A320neo filosu için iniş takımı revizyonları ve üs bakım hizmetlerini kapsıyor.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Pegasus, THY Teknik A.Ş. İle Airbus uçakları için iki anlaşma yaptı
Hüseyin ASLIYÜCE

Pegasus A320neo filosunun iniş takımları için önümüzdeki altı yıl boyunca Türk Hava Yolları Teknik A.Ş.’nin bakım ve revizyon uzmanlığından yararlanacak. Ayrıca 2025 sonbahar – 2026 kış döneminde havayolunun Airbus A320neo uçakları, kesintisiz ve özel tahsis edilmiş bir üs bakım hizmetiyle Türk Hava Yolları Teknik A.Ş.’nin uzman ekiplerine emanet edilecek.

İş birliğinin devamı hakkında, Pegasus Hava Yolları CEO’su Güliz Öztürk de şu ifadeleri kullandı:

“Türk Hava Yolları Teknik A.Ş. ile yıllara dayanan iş birliğimizi, A320neo filomuzu kapsayan bu yeni anlaşmalarla daha da ileriye taşımaktan büyük memnuniyet duyuyoruz. Havacılıkta sürdürülebilir büyümenin temelinde güçlü teknik yetkinlikler, verimlilik ve güvenilir iş ortaklıkları yer alıyor.

Biz de Pegasus olarak, operasyonel mükemmeliyeti sürekli kılarken Türk havacılığının küresel rekabet gücünü artıracak yerli iş birliklerini desteklemeyi önemsiyoruz. Bu anlaşma, sadece bugünün değil, geleceğin havacılığını birlikte inşa etme vizyonumuzun da bir yansıması.”

Türk Hava Yolları Teknik A.Ş. Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Mikail Akbulut ise imza töreninde şunları söyledi:

“Pegasus Hava Yolları ile yirmi yılı aşan ortaklığımızı yeni anlaşmalarla güçlendirmeye, hizmet yelpazemizi bu önemli iş ortağımız için genişletmeye devam ediyoruz. Yıllar boyunca uzmanlığımıza duydukları sarsılmaz güven için Pegasus Hava Yolları’na teşekkür ediyor, küresel havacılıkta Türkiye’nin rolünü artırmak için çalışıyoruz."

Türk Hava Yolları Teknik A.Ş.; müşterilerine beş farklı lokasyonda bakım-onarım, mühendislik, modifikasyon ve rekonfigürasyon hizmetleri veriyor.

Şirket yerel ve uluslararası müşterilerine hızlı, kapsamlı ve yüksek kalite hizmetle beraber hava yollarına operatörler ve tedarikçiler için yıllar boyunca güvenilir bir ortak oluyor.

