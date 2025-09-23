  1. Ekonomim
Pegasus Hava Yolları, Youth Awards 2025'te iki altın ve bir bronz ödüle değer bulundu. Pegasus CEO'su Güliz Öztürk, 'Gençlere En İlham Veren CEO' seçildi.

HÜSEYİN ASLIYÜCE

Türkiye’nin lider havayolu şirketlerinden Pegasus, Youth Awards 2025’te 200 bine yakın gencin oylarıyla yapılan değerlendirmesiyle yapıldı. Bu yıl 29 kategoride 180 şirketin yarıştığı ve gençlerin oy kullandığı organizasyonda, Pegasus Hava Yolları CEO’su Güliz Öztürk ‘Gençlere En İlham Veren CEO’ seçildi.  

Pegasus, “Youth Awards 2025”te 3 ödül aldı - Resim : 1Pegasus ayrıca ‘En Çok Çalışılmak İstenen Ulaşım - Taşımacılık Şirketi’ kategorisinde altın ödüle,  ‘En beğenilen İşe Alım Programı’ kategorisinde ise genç yetenek programı GoYoung ile bronz ödüle layık görüldü.

Pegasus, bu ödüllerle sadece aynı zamanda genç yeteneklere ilham veren liderlik ve yenilikçi kariyer fırsatları sunma konusundaki öncülüğünü de tescillemiş oldu.

