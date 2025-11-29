  1. Ekonomim
Pegasus’tan Airbus A320 açıklaması: Gerekli işlemlere başlandı

Pegasus, Airbus tarafından A320 için yayınlanan Operatör Uyarı Bildirimi'ne ilişkin gerekli işlemlere başlandığını duyurdu.

 Pegasus Hava Yolları,filosunda bulunan A320 tipi uçaklarda gerekli güvenlik işlemlerine başlandığını duyurdu.

Şirketin, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, uçuş emniyetinin sağlanması için gerekli düzenlemelerin başlatıldığı bildirildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Airbus, dünyada faaliyet gösteren tüm A320 ailesi uçakları ilgilendiren Operatör Uyarı Bildirimi yayınlamıştır. Pegasus Hava Yolları olarak bu kapsamdaki uçaklarımıza ilgili bildirimdeki talimatlara uygun işlemler yapılmaktadır. En emniyetli operasyonu sağlamak amacıyla EASA ve Airbus ile koordineli şekilde süreci hızla yürütmekteyiz. Bu süreçte operasyonumuzun ve misafirlerimizin en az şekilde etkilenmesi için çalışmaktayız. Uçuş iptal ve gecikmeleri için bilgilendirmeleri takip etmenizi rica ederiz."

AJet'ten Airbus açıklaması: 7 uçağımız seferden çekildi

 

Airbus güvenlik riski tespit etti: THY 8 uçağı seferden çekti

 

