Pegasus'tan Balkanlar'a 3 Euro'luk uçak bileti kampanyası: İşte geçerli tarihler
Pegasus, Balkanlara özel indirimli bilet kampanyası başlattı. Bu kapsamda belirlenen rotalar 3 Euro artı vergilerden satışa çıktı. 10 bin koltukla sınırlandırılan kampanya, 19-20 Kasım 2025 tarihlerinde geçerli olacak.
Pegasus 19-20 Kasım 2025 tarihlerinde Balkan ülkelerine özel indirimli bilet kampanyası başlattı.
Kampanyada biletler 3 Euro artı vergilerden başlayan fiyatlarla satışa çıktı. Bilet satışları, (https://www.flypgs.com/) ve Pegasus Mobil Uygulaması üzerinden başladı.
Pegasus Genç BolBollular'ın yararlanabileceği kampanyadan bilet alan yolcular, biletlerini 12 Ocak 2026 – 12 Mart 2026 tarihleri arasındaki uçuşlarda kullanabilecek.
Hangi ülkeleri kapsıyor?
- Ankara- Podgoritsa- Ankara
- İstanbul Sabiha Gökçen -Tuzla- İstanbul Sabiha Gökçen
- İstanbul Sabiha Gökçen-Podgoritsa- İstanbul Sabiha Gökçen
- İstanbul Sabiha Gökçen-Priştine-İstanbul Sabiha Gökçen
- İstanbul Sabiha Gökçen-Saraybosna- İstanbul Sabiha Gökçen
- İstanbul Sabiha Gökçen-Sofya-İstanbul Sabiha Gökçen
- İstanbul Sabiha Gökçen-Tiran- İstanbul Sabiha Gökçen
- İstanbul Sabiha Gökçen-Üsküp- İstanbul Sabiha Gökçen
- İzmir- Podgoritsa- İzmir
- İzmir-Üsküp-İzmir