Pegasus'tan iç hatlara özel kampanya
Pegasus Hava Yolları, yurt içi uçuşları için yeni kampanyasını duyurdu. Buna göre; 22-23 Kasım'da bilet alınması halinde, 4 Aralık-5 Nisan 2024'teki seçili uçuşlarda biletler 399,99 TL'den başlayan fiyatlarla satın alınabilecek.
Pegasus yurt içi bilet kampanyası düzenledi. 22-23 Kasım 2023 tarihlerinde alınacak biletlerle 4 Aralık 2023-4 Nisan 2024 tarihleri arasında seyahat edilebilecek. Biletler 399,99 liradan satışa sunulacak.
Kampanyaya ilişkin Pegasus’tan yapılan açıklama şöyle:
* Satış Tarihi: 22-23 Kasım 2023 (Türkiye yerel saatine göre 22 Kasım 2023 saat 00.00’dan itibaren 23 Kasım 2023 saat 23:59’a kadar satışın ve biletlemenin tamamlanmış olması şartıyla geçerlidir.) Uçuş Tarihi: 4 Aralık 2023 - 4 Nisan 2024