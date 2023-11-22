Pegasus'tan iç hatlara özel kampanya

Pegasus yurt içi bilet kampanyası düzenledi. 22-23 Kasım 2023 tarihlerinde alınacak biletlerle 4 Aralık 2023-4 Nisan 2024 tarihleri arasında seyahat edilebilecek. Biletler 399,99 liradan satışa sunulacak.

Kampanyaya ilişkin Pegasus’tan yapılan açıklama şöyle:



* Satış Tarihi: 22-23 Kasım 2023 (Türkiye yerel saatine göre 22 Kasım 2023 saat 00.00’dan itibaren 23 Kasım 2023 saat 23:59’a kadar satışın ve biletlemenin tamamlanmış olması şartıyla geçerlidir.) Uçuş Tarihi: 4 Aralık 2023 - 4 Nisan 2024