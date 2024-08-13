Pegasus'tan ikinci çeyrekte 3,9 milyar TL net kâr

Pegasus Hava Taşımacılığı 2024 yılı ikinci çeyrekte beklentileri aşarak 3 milyar 997 milyon lira net kâr elde etti.

Şirket tarafından Kamuyu Aydınlatma Platforum'na (KAP) yapılan açıklamaya göre, şirket 01.01.2024 – 30.06.2024 döneminde toplam 496 milyon 187 bin lira kâr açıkladı.

Şirket, 2023 yılı ilk 6 aylık dönemde 1 milyar 326 TL kâr açıklamıştı. Böylece şirketin net kârı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 63 azalmış oldu.

Hasılatı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 84 artan şirketin esas faaliyet kârı ise yüzde 67 arttı.