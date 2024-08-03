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Pegasus'tan İran, Irak ve Ürdün uçuşlarına düzenleme

Pegasus Hava Yolları, bu gece İran, Irak ve Ürdün'e yapılması planlanan seferlerde düzenlemeye gitti.

Haber Merkezi
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Pegasus'tan İran, Irak ve Ürdün uçuşlarına düzenleme
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Pegasus Hava Yolları, İran, Irak ve Ürdün'e yapılması planlanan seferlerde düzenlemeye gitti.

Edinilen bilgiye göre, İsrail ile İran arasında yaşanan gerginlik nedeniyle İran, Irak ve Ürdün'e bu gece yapılması planlanan seferlerin saatleri, yarın gündüz saatlerinde iniş yapılacak şekilde yeniden düzenlendi.

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