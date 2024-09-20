Pegasus’tan İTÜ’nün çekirdek girişimine önemli destek

Türkiye’nin girişimcilik ve inovasyon üssü İTÜ ARI Teknokent’in öncülüğünde girişimcilerin yolculuğuna 2011 yılından bu yana ortak olan ‘Dünyanın en iyi üniversite kuluçka merkezi’ İTÜ Çekirdek, Pegasus Hava Yolları ile bir iş birliğine imza attı.

İTÜ Çekirdek’in “Altın Paydaş”ı olarak konumlanan Pegasus, iş birliği kapsamında müşteri olma, network, sektör bilgisini paylaşma ve mentorluk verme gibi alanlarda teknoloji odaklı girişimleri desteklemenin yanı sıra maddi ödül de sunacak.

İş birliği ile bu yıl 18-19 Aralık tarihlerinde Uniq İstanbul’da gerçekleşecek Türkiye’nin en büyük girişimcilik etkinliği Big Bang Startup Challenge sahnesinde başarılı girişimler, Pegasus tarafından ödüllendirecek. Pegasus, İTÜ Çekirdek’te hava yolu ve ulaşımın yanı sıra geleceğin akıllı yaşamına uygun teknolojiler geliştiren girişimlere de odaklanacak.

Pegasus, İnovasyon Merkezi ile girişimcilerin destekçisi olacak

Pegasus Bilgi Teknolojileri Genel Müdür Yardımcısı Barış Fındık, konuyla ilgili değerlendirmesinde şunları söyledi: “Pegasus olarak, misafir deneyimi ve operasyonel verimlilikte fark yaratmak için İnovasyon Merkezimiz ile yenilikçi teknolojilere yatırım yapıyoruz. İTÜ Çekirdek iş birliğiyle girişimcilerin büyüme yolculuklarını desteklemek bu çalışmaların önemli bir parçası. İTÜ Çekirdek’e teşekkür eder, tüm girişimcilere başarılar dileriz.”

“Paydaşlarımızla güçlüyüz”

İTÜ ARI Teknokent Genel Müdürü Prof. Dr. Attila Dikbaş ise iş birliği hakkında şunları söyledi: “İTÜ ARI Teknokent olarak, güçlü ve sürdürülebilir bir ekosistem oluşturmanın anahtarının önemli bir parçasının paydaşlarımızla kurduğumuz iş birlikleri olduğuna inanıyoruz. Pegasus Hava Yolları gibi sektörel gücüyle girişimciliği destekleyen değerli paydaşlarımızla birlikte, programlarımızın katma değerini artırıyor; girişimcilerimize daha geniş bir vizyon ve destek sunarak başarı yolculuklarını hızlandırıyoruz. İTÜ Çekirdek Kuluçka Merkezimizin 13 yıllık deneyimi ile her yıl etki alanımızı genişleterek, girişimcilerimiz için fikirden globale yolculuk sağlıyoruz. İTÜ Çekirdek olarak bugüne kadar 4 bin 500 teknoloji girişimini yetiştirerek, bin 600’ünün şirketleşmesine katkı sağladık. Bu girişimlerin 11 bin kişilik istihdam yaratmalarına ve 270 milyon doları aşkın yatırım almalarına destek olduk. Paydaşlarımızla gücümüze güç katarak birlikte daha nice başarılara imza atacağız.”