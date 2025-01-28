Pegasus'tan sermaye tavanı artırım kararı

Pegasus Hava Taşımacılığı (Pegasus) kayıtlı sermaye tavanı artırımı kararı aldı.

Şirketten Kamuyu Aydınlatma Platformu'nu (KAP) yapılan açıklamada, kayıtlı sermaye tavanının 500 milyon liradan 2 milyar 500 milyon liraya çıkarılmasının planlandığı belirtildi.

Açıklamada, "Yönetim Kurulumuzun 28.01.2025 tarihli kararı uyarınca 2023-2027 yılları için geçerli olan 500.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı izninin 2025-2029 yıllarını kapsayacak şekilde 2.500.000.000 TL seviyesine artırılması ve Şirket Ana Sözleşmesinin 6'ncı maddesinin bu yönde değiştirilmesi için gerekli başvuruların yapılmasına karar verilmiştir" denildi.

Önerilen değişiklik Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ve Ticaret Bakanlığı onayları alındıktan sonra yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulacak.