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Pegasus’tan Silikon Vadisi’nde yatırım hamlesi

Pegasus, yapay zekâ odaklı teknoloji geliştirme çalışmalarını ilerletmek amacıyla Silikon Vadisi’nde "Pegasus Airlines Ventures Limited Partnership" adlı yeni bir şirket kurdu.

Haber Merkezi
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Pegasus’tan Silikon Vadisi’nde yatırım hamlesi
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Şirketin Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yaptığı açıklamaya göre, Yönetim Kurulu tarafından, Innovation Lab aracılığıyla yapay zekâ odaklı teknoloji geliştirme çalışmaları yürüten girişimler nezdinde yatırım fırsatlarının değerlendirilmesi amacıyla ABD’de yeni bir yapılanmaya gidildi. Bu kapsamda, Pegasus’un tek sınırlı ortağı olacağı "Pegasus Airlines Ventures Limited Partnership" unvanlı bir sınırlı sorumlu ortaklık şirketinin kurulmasına karar verildi.

Pegasus Havayolları, dijitalleşme ve teknoloji alanındaki yetkinliğini önümüzdeki yıllarda geliştirmek ve küresel ölçekte yaşanan son gelişmeleri yerinde takip ederek değerlendirmek amacıyla 2023 yıl sonundan itibaren bağlı ortaklığı Pegasus Airlines Innovation Lab, Inc. üzerinden Amerika Birleşik Devletleri'nde, Silikon Vadisi'nde faaliyet göstermeye başlamıştı.

Pegasus Airlines Ventures LP, Innovation Lab çalışmaları çerçevesinde belirlenen girişimlerdeki yatırım fırsatlarını değerlendirecek.

Açıklamada ayrıca, bu özel durum bildirisinin Türkçe ve İngilizce olarak hazırlandığı, ancak iki metin arasında herhangi bir çelişki olması durumunda Türkçe açıklamanın esas alınacağı belirtildi.

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