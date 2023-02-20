Pegasus'tan tahliye uçuşlarında biletleme uyarısı
Pegasus Hava Yolları, deprem bölgelerinden devam eden tahliye uçuşlarında yolcuları, havalimanına gelmeden önce ücretsiz biletleme yapmaları konusunda uyardı.
Pegasus Hava Yolları, sosyal medya hesabı üzerinden deprem bölgesinden devam eden tahliye uçuşlara ilişkin açılama yaptı.
Açıklamada, Kahramanmaraş merkezli depremin etkilediği bölgelerden çıkışlı tüm iç hat uçuşlarının 1 Mart'a kadar ücretsiz devam edeceği belirtildi.
Tahliye uçuşlarına katılmak için yolcuların havalimanına gelmeden önce mobil uygulama veya internet sayfası üzerinden biletleme işlemi yapmaları gerektiği hatırlatılan duyuruda, biletleme yapmadan havalimanlarına gelen yolcuların ancak uçakta boş yer bulunması halinde uçuşa katılabilecekleri kaydedildi.