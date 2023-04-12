Pegasus’tan Yunanistan’a iki yeni hat

Hüseyin ASLIYÜCE



Pegasus, İstanbul Sabiha Gökçen’den Yunanistan’ın iki adasına uçuşlarını başlatıyor. İstanbul Sabiha Gökçen’den Rodos’a ve Midilli’ye haftanın ikişer günü düzenlenecek seferlerin ilki 1 Haziran 2023 tarihinde gerçekleştirilecek.



Pegasus’un Rodos uçuşları; İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan Rodos Uluslararası Havalimanı’na Perşembe günleri saat 15.05’te ve Pazar günleri saat 07.00’te Rodos Uluslararası Havalimanı’ndan İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’na ise Perşembe günleri saat 17.05 ve Pazar günleri saat 09.00’da düzenlenecek.

Pegasus’un Midilli uçuşları ise İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan Midilli Uluslararası Havalimanı’na Perşembe günleri saat 09.55’te ve Pazar günleri saat 10.10’da; Midilli Uluslararası Havalimanı’ndan İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’na ise Perşembe günleri saat 11.45 ve Pazar günleri saat 12.00’da düzenlenecek. Yeni hatların bilet fiyatları gidiş-dönüş 159,99 euro başlıyor.