Pegasus'tan yurtdışı uçak biletlerinde kampanya: İşte geçerli olacak ülkeler

Pegasus Hava Yolları, yurt dışı uçuşlarda maliyet avantajı sağlayan yeni bir kampanya dönemini başlattı. Özellikle Avrupa rotalarını kapsayan bu fırsat, seyahat planı yapan yolcular için dikkat çekici indirimler sunuyor. Sınırlı süreyle geçerli olan ve belirli bir koltuk kontenjanıyla sunulan kampanya, bugün itibarıyla satışa açıldı.

Dar bir zaman dilimini kapsıyor

Pegasus’un sadakat programı "BolBol" üyelerinin faydalanabileceği kampanya, oldukça dar bir zaman dilimini kapsıyor. Yolcuların avantajlı fiyatlardan yararlanabilmesi için biletleme işlemlerini hızla tamamlaması gerekiyor.

Biletleme tarihleri 29 Ocak 2026 ile 30 Ocak 2026 (saat 23.59’a kadar) arasında yapılabilecek. Kampanya kapsamındaki uçuşlar 16 Şubat 2026 – 30 Nisan 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Biletler, 9 eurodan başlayan fiyatlarla ve vergiler hariç olarak satışa sunulacak.

Hangi ülkelerde geçerli?

Pegasus kampanyası, Avrupa, Orta Doğu, Balkanlar, Kafkasya ve Kuzey Afrika’yı kapsayan çok sayıda ülkeyi içeriyor. Kampanya kapsamında Yunanistan, İtalya, Almanya, Fransa, İngiltere, Hollanda, Belçika, Avusturya, İsviçre, İspanya, Portekiz, Polonya, Macaristan, Çekya, Romanya ve Bulgaristan gibi Avrupa ülkelerine uçuşlar bulunuyor